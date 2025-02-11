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餐餐外食要注意！營養師點名「4種食物」恐引發性早熟

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▲▼營養師點名「4種食物」易引發性早熟 。（圖／Unsplash）

▲炸物容易引起肥胖，而肥胖就是性早熟危險因子。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人餐餐外食，營養師高敏敏提醒家長，家中有孩童更要注意飲食，因為女生兒童性早熟的比例更高達男生5-10倍，點名孩童飲食尤其要避開以下4大食物，均衡攝取營養，將性早熟機率降到最低。

#炸物

高油脂食物會導致肥胖，肥胖就是性早熟的危險因子！

#高糖食物

高糖食物會抑制生長激素分泌。

▲▼營養師點名「4種食物」易引發性早熟 。（圖／Unsplash）

#高加工食物

加工食品會涉及環境荷爾蒙，提高性早熟風險。

#高油脂部位

高油脂的肉類容易有動物殘留的荷爾蒙，容易造成肥胖及性早熟。

除了避開以上危險食物，營養師也建議可均勻攝取下列飲食，延緩性早熟。

1.豆製品：豆製品中含有豐富大豆異黃酮，有助平衡荷爾蒙。

2.發酵乳製品：建議攝取優格或優酪乳，挑選無糖會更好喔！

3.高纖蔬果：地瓜、菠菜、小番茄、奇異果富含膳食纖維幫助降低風險。

4.維生素D：多曬太陽，攝取乾香菇、鮭魚、牛奶等食材。

5.地中海飲食：優先選擇白肉（如魚肉、雞肉），減少高脂肪攝取。

▲▼營養師點名「4種食物」易引發性早熟 。（圖／Unsplash）

注意飲食外，一些生活習慣也要注意，首先不能讓孩子過胖，容易加速性早熟，也需要避免使用一次性餐具與微波食品，容易影響內分泌，並在體內堆積成體脂肪，
甚至不明藥物或補品，都可能影響內分泌。

關鍵字：

營養, 孩童, 性早熟, 飲食, 健康

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