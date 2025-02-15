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2025蛇年開運「精品紅繩」推薦　LV、愛馬仕1萬5有找

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文／美人圈

喜迎蛇年，除了換皮夾招好運外，不少人也會選擇配戴喜氣的紅色系珠寶，尤其是「本命年紅繩」的搜尋度更是高！不但有激發運勢及守護的力量，還有助於單身者招桃花脫單，日常當作護身符配戴直接讓你運上加運。今天就來推薦幾款兼具時髦和開運寓意的精品紅繩，提升整體運勢的同時，還能為日常造型加點亮眼小巧思！快來一起挑選你的本命開運紅繩吧！

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲精品紅繩兼具時髦和開運寓意。（圖／Tiffany & Co.、Dior）

2025蛇年精品紅繩推薦：Dior Astral Diorelita 手鍊

Dior在農曆新年也推出全新Astral Diorelita手鍊，紅色棉繩上飾有精心製作的金色飾面金屬月亮，上方點綴精緻的立體星辰圖案，並在其中一顆星上點綴多顆銀色水晶。手鍊採細版設計，無論是佩戴單條或疊戴，都能讓手腕線條更加柔和。

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲Dior Astral Diorelita 手鍊，NT$14,000。（圖／Dior）

2025蛇年精品紅繩推薦：Tiffany & Co. T Smile 公益絲繩手鍊

買一條紅繩不但能幫提升運勢，還可以做公益，怎能不心動？向來在環境保護上不遺餘力的Tiffany & Co.打造全新T Smile公益絲繩手鍊系列，該系列手鍊採用18K黃金及REPREVE® Our Ocean™再造聚酯纖維繩製成，這些纖維繩100%來自於流入海洋的廢棄塑料瓶，進一步體現Tiffany & Co.長期以來對保護自然之美的承諾，並展示品牌在保護海洋的深厚熱忱。此外，Tiffany & Co.宣佈至2026年10月14日，每售出一條Tiffany T Smile公益絲繩手鍊，將捐出100美元給予大自然保護協會！

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲Tiffany & Co. T Smile 公益絲繩手鍊 18K玫瑰金，NT$16,000。（圖／Tiffany & Co.）

2025蛇年精品紅繩推薦：Louis Vuitton Padlock 手鐲

LV Padlock手鐲設計正中央飾有新穎掛鎖，與鑰匙互相緊扣，打造手鐲的開合扣。掛鎖呼應路易威登以行李箱製作工藝的傳統，刻有經典LV Initials標誌，色調與皮革搭帶相配，喜氣紅色配色與金屬掛鎖交織出高級迷人氣息！

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲Louis Vuitton Padlock 手鐲，NT$14,700。（圖／Louis Vuitton）

2025蛇年精品紅繩推薦：Bottega Veneta Friendship手環

Bottega Veneta全新推出的友誼手環，象徵著愛、友情、家庭、或是對自我的珍愛。每一條手環，都是一段關於連結的故事，採用柔韌絲繩製成，以Knot繩結為核心，每個繩結都是一個願望，透過絲繩纏繞固定，細膩而不失張力，當手環自然脫落時，願望也將悄然實現，並為為日常增添一抹亮點。

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲Bottega Veneta Friendship手環，NT$11,000。（圖／Bottega Veneta）

2025蛇年精品紅繩推薦：FENDI Eyes手環

FENDI為歡慶2025年春節的到來及品牌成立100週年，特別重新演繹品牌的DNA元素，推出設計搶眼又吸睛的FENDI Eyes限定系列。其中詢問度最高、也是價位最親民好入手的就是FENDI Eyes手環，由紅色織帶製成，帶有滑動結和金屬末端，金色飾面金屬FENDI Eyes墜飾，可愛又帶點俏皮，男女配戴都很時髦有型。

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲FENDI Eyes手環，NT$11,900。（圖／FENDI）

2025蛇年精品紅繩推薦：Hermès Roulis Double Tour手環

Hermès最經典的Roulis Double Tour手環身為養馬人一定要購入！這款以Swift小牛皮編織的雙圈手環，搭配金屬Roulis鎖釦，低調又散發奢華氣息，重點是辨識度極高，戴在手上一看就知道你很識貨。

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲Hermès Roulis Double Tour手環，NT$14,600。（圖／Hermès）

2025蛇年精品紅繩推薦：Qeelin Wulu Eternity HyCeram® 陶瓷紅繩手鏈

Qeelin今年新春的主打之作Wulu Eternity HyCeram®陶瓷紅繩手鏈將東方傳統年節的紅色喜慶完美呈現。紅繩象徵著連結與祝福，搭配品牌標誌性的葫蘆造型，寓意福祿綿延不斷。

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲Qeelin Wulu Eternity HyCeram® 陶瓷紅繩手鏈，NT$59,000。（圖／Qeelin）

2025蛇年精品紅繩推薦：BVLGARI Serpenti Forever 手環

誰說高級珠寶價位都高攀不起？蛇年霸主BVLGARI寶格麗推出的Serpenti Forever手環萬元初就能輕鬆入手，採用紅寶石色繩帶，迷人的淡金色黃銅蛇頭元素飾以黑色和白色琺瑯，誘人蛇眼飾以黑色琺瑯，完美融合了品牌經典元素與節日氣息！

▲精品紅繩 。（圖／品牌官網）

▲BVLGARI Serpenti Forever 手環，NT$10,600。（圖／BVLGARI ）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 蛇年, 精品, 紅繩, Tiffany&Co, 寶格麗, LV, 愛馬仕

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