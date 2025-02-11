4個「超越純友誼」的跡象！在意他和異性相處、期待單獨時光

▲4個「不只是朋友」的跡象 。（示意圖／disneypluskr IG）

記者鮑璿安／台北報導

不少人都徘徊在愛情和友情之間，換句話說，「喜歡」的情緒有很多種，不確定自己對於對方的情感，是否已經要進階到告白階段，那麼以下4個「不僅是朋友」的跡象，或許可以幫你確定心意，趕快抓住眼前人，別讓感情悄悄溜走了！

1. 看到他和異性相處會不愉快

感情都是從朋友進階到戀人關係的，在這之間的確存在模糊地帶，要想確定自己是否喜歡對方，可以從異性相處之間得知，若是真的停留在「純友誼」，那麼他的任何交友情況都與自己無關，可以完全不用在意。不過若是動心了一點點，想必只要對方與異性有微微接觸，就會產生不悅情緒。

2. 喜怒哀樂都想第一時間與他分享

生活上遇到的大小事，「如果有他在」就好了，這樣的想法，其實就超出了朋友界限，因為任何情緒起伏，就算不是因他而起，卻也想要第一時間與他分享，不想他錯過自己生活中的任何一部分，情感也是在這過程中慢慢累積的，而你一定還沒發現。

3. 很常和朋友提起他

當你與朋友總在不知不覺間聊到他時，其實就是動心的前奏了，雖然嘴上認為只是普通朋友，不過聊起他的時候還是特別在意，甚至偷偷打探別人對於他的想法，其實都是在意的表現。

4. 期待單獨相處

即便一大群朋友一起出去，視線還是默默聚焦在他身上，並且也會期待與他的單獨相處，光是這一點就可以證明你對他並非純友誼，而是已經產生了微妙的化學變化了。