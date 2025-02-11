2025彩妝關鍵字公開！摩卡慕斯色、水光腮紅上榜

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自IG/immeme_official

隨著美妝趨勢持續進化，2025年的彩妝風向更加注重肌膚質地的提升與自然色調的運用。屈臣氏觀察，消費者在追求妝容時，不再單純著重於遮瑕或色彩的堆疊，而是更重視能展現個人特色、兼具保養概念的彩妝產品。在此公開2025年彩妝趨勢，教你在日常生活中打造時髦質感妝容。

#「摩卡慕斯色」正當紅

2025年Pantone年度代表色「摩卡慕斯Mocha Mousse」不僅象徵著當代對於舒適、自然的追求，更反映出現代人對於內斂優雅的嚮往，「摩卡慕斯」除了有咖啡、巧克力的溫暖土色調之外，更帶點灰褐色，相當襯亞洲膚色，在彩妝上更是不論眼、唇、頰都適合。

許多人在挑選咖啡色調唇彩時會擔心顯黑或顯黃，屈臣氏美容顧問特別提醒，選擇帶有莓果或玫瑰調的摩卡色系唇彩，或挑選較高光澤度、較低明度的奶茶色唇彩都是好選擇，棕色調頰彩特別適合亞洲膚色，頰彩則建議利用利用棕色調的收縮特性打造小臉的視覺效果，都能讓臉部輪廓感更鮮明。

#「水光腮紅」強調雙頰好氣色

以輕薄底妝透出自然的肌膚紋理，更要透過「水光腮紅」帶出澎潤雙頰，提升整體妝感的精緻度。在這樣的風潮之下，除了傳統粉質腮紅，從南韓流行起的腮紅霜、腮紅膏、腮紅液等產品更是常駐於社群討論。除了直接使用腮紅液之外，使用水光感妝前乳搭配腮紅霜也是個簡單方便的手法，或是在粉質腮紅後使用眼影刷沾取打亮，輕掃在蘋果肌、鼻樑、鼻頭等重點處，也能得到漂亮的水光腮紅，創造出立體精緻的妝感。

#「潤唇當道」為嘟嘟唇打好完美基底

去年下半年開始，「潤唇膏」悄悄成為另一個極具潛力的唇彩話題，各大專櫃與開架品牌也皆摩拳擦掌，相繼推出潤唇膏、唇油類產品。根據屈臣氏2024下半年的銷售數據，消費者在選購唇彩時，越來越重視產品的保濕效果及持久度，水光感且帶有滋潤度的唇彩產品的銷售表現相當亮眼。