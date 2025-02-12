專訪／李心潔紐約看秀自認大衣控「能讓心情盛開」　盧昱曉曝保養秘訣

記者鮑璿安／綜合報導

TORY BURCH 2025秋冬系列在紐約時裝周上登場，本季以美式運動風格探討女性穿搭的經典，秀上嘉賓李心潔、盧昱曉更在秀後接受了《ET FASHION》的訪問，分享自己的最愛單品，李心潔透露自己遇到色調鮮艷的大衣會失去抵抗力，而盧昱曉的私服風格則是與TORY BURCH很相似，這場秀也像是開啟了她的個人衣櫥一般。





▲李心潔身穿優雅幹練的紫色套裝搭配長裙現身TORY BURCH 秀場 。（圖／翻攝自微博TORY BURCH ）

李心潔梳起俐落的包頭髮型，身穿優雅幹練的紫色套裝搭配長裙現身秀場，她久違上鏡狀態仍是十分亮眼，難掩激動心情表示：「我現在在我最喜歡的城市紐約，最喜歡的Moma美術館裡面看TORY BURCH最新秋冬大秀。而且在美術館裡面看秀，就覺得model走出來的時候，每件衣服都像是會走動的藝術品。」讓她印象深刻的單品太多了，要選單獨一件都很困難，她提到自己喜歡有多口袋的紅色夾克、綠色夾克配上流動質感的蓬裙，一一吸引她的視線。

▲紐約時裝周TORY BURCH秋冬大秀 。（圖／品牌提供）

私下遇到哪種單品又是非買不可？李心潔笑說：「我發現我自己很愛買大衣，衣櫥裡面很多不同厚度、不同顏色的大衣，平常人喜歡穿黑色棕色，但是我會選擇蘋果綠、粉紅色，因為在這種冷天穿上一件鮮艷的大衣，會讓人的心情有種盛開的感覺。」



▲盧昱曉這次看秀造型是白色背心、印花裙裝以及Pierced包包 。（圖／ET FASHION、翻攝自微博TORY BURCH ）

出演《雲之羽》、《五福臨門》而受到關注的新生代女星盧昱曉，這次看秀造型是白色背心、印花裙裝以及Pierced包包，對於設計師TORY BURCH本季重塑美式運動風貌，曾學過服裝設計的盧昱曉最喜歡秀上哪個部分？她表示：「我很喜歡這場秀的音樂，能夠帶動到大家，像是音樂裡的笑聲哭聲融合在一起，最重要是品牌的服飾，我都來不及拍攝下來，我最喜歡的裙子融合了很多東西，可以有鬆弛的元素應用在莊園裡，又可以出現在非常摩登的大廈裡面，有氣球包，還有小口袋的夾克，好多裙子整體的剪裁我都非常喜歡。」





▲盧昱曉透露自己私下的穿搭也跟品牌風格很像 。（圖／翻攝自微博TORY BURCH ）



她透露自己私下的穿搭也跟品牌風格很像，有自信的一面也有天馬行空的一面，像是這次身上的裙子一樣，有蛇圖騰，還有外星人家族點綴在上面，彰顯童趣和不拘一格的時髦美學。盧昱曉個性活潑開朗，她也特別告訴《ET FASHION》粉絲們自己的保養法則，「我現在就是讓自己多睡覺，多喝水，因為我不太愛喝水，當然也要盡量防曬吧，但是其實我也很享受陽光」，讓自己維持在最完美的狀態。





▲Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待。（圖／品牌提供）

同時，設計師Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待，高調重返紐約時裝周，系列聚焦日常的精簡風格，她形塑出一種新式Calvin Klein美學，Veronica Leoni 表示：「我的目標是透過設計的廓形和精湛的工藝，打造終極且純粹的極簡主義，將Calvin Klein先生最初的願景和獨特手法帶到今日。」單色的卡其色大衣、Crombie大衣利用披肩手法賦予自然的線條感，垂墜包裹設計彰顯在皺褶長裙上，材質包括細密柔軟的羊毛和山羊絨、加厚斜紋棉布和毛絨棉，彰顯秋季時節可柔可剛的魅力。