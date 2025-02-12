Lisa超仙漸層禮服亮相《白蓮花》首映美翻！再換火辣裸膚裙窈窕曲線曝光

記者鮑璿安／台北報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa去年成立個人經紀公司「LLOUD」，而她積極展開突破，驚喜加入 《白蓮花大飯店》第三季飾演酒店服務人員「MOOK」，讓外界十分期待她的演出。日前洛杉磯首映會上Lisa更換上一套南韓新銳設計師Sohee Park所設計的禮服，展現優雅迷人的態度。

Lisa這次以演員身分出席《白蓮花大飯店》第三季首映會，她捨棄一線精品，身穿品牌Miss Sohee高訂禮服，採用細膩的珠飾與薄紗元素，打造出如花瓣盛開的自然廓形，而漸層色調與唯美的裙襬合而為一，在Lisa詮釋之下盡顯浪漫氣息，她手中拿著一朵白蓮花，成為最完美的呼應。品牌Miss Sohee幕後推手Sohee Park與BLACKPINK的淵源也很深，過去為BLACKPINK設計專屬的演唱會造型，呈現半高訂韓服元素，自然而然也陪伴Lisa征戰許多國際舞台。

在首映會後的晚會場合中，Lisa換上第二套禮服展現截然不同的美感，來自義大利高訂品牌Schiaparelli的拼接禮服，融入裸色錯視手法，以黑色布料蔓延在前方巧妙遮蓋，搭配褶皺感的裙紗形成對比，讓Lisa的窈窕體態一覽無遺更顯迷人魅力。