fb ig video ETtoday search mobile

Lisa超仙漸層禮服亮相《白蓮花》首映美翻！再換火辣裸膚裙窈窕曲線曝光

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa去年成立個人經紀公司「LLOUD」，而她積極展開突破，驚喜加入 《白蓮花大飯店》第三季飾演酒店服務人員「MOOK」，讓外界十分期待她的演出。日前洛杉磯首映會上Lisa更換上一套南韓新銳設計師Sohee Park所設計的禮服，展現優雅迷人的態度。

Lisa這次以演員身分出席《白蓮花大飯店》第三季首映會，她捨棄一線精品，身穿品牌Miss Sohee高訂禮服，採用細膩的珠飾與薄紗元素，打造出如花瓣盛開的自然廓形，而漸層色調與唯美的裙襬合而為一，在Lisa詮釋之下盡顯浪漫氣息，她手中拿著一朵白蓮花，成為最完美的呼應。品牌Miss Sohee幕後推手Sohee Park與BLACKPINK的淵源也很深，過去為BLACKPINK設計專屬的演唱會造型，呈現半高訂韓服元素，自然而然也陪伴Lisa征戰許多國際舞台。

在首映會後的晚會場合中，Lisa換上第二套禮服展現截然不同的美感，來自義大利高訂品牌Schiaparelli的拼接禮服，融入裸色錯視手法，以黑色布料蔓延在前方巧妙遮蓋，搭配褶皺感的裙紗形成對比，讓Lisa的窈窕體態一覽無遺更顯迷人魅力。

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, 高訂禮服, 韓國, 演員

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

碎屍魔經歷曝！85大樓等建設工頭「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

很聰明但脾氣差三大星座！TOP 1腦筋靈活卻個性超火爆

很聰明但脾氣差三大星座！TOP 1腦筋靈活卻個性超火爆

今星巴克漲價全品項、價格一次看！2款飲品單杯直破200元

今星巴克漲價全品項、價格一次看！2款飲品單杯直破200元

4個「超越純友誼」的跡象！在意他和異性相處、期待單獨時光

4個「超越純友誼」的跡象！在意他和異性相處、期待單獨時光

「異性絕緣體」星座Top 3！第一名容易與真愛擦身而過　太慢熱錯失機會 可愛圓臉走出一片天！趙麗穎：我沒有靠山，我自己就是山 泡菜也在內！5款「傷腎飲食」請注意　高鈉、高糖都危險 2025粉色精品包10款推薦！香奈兒口蓋包寶寶粉、BV新手袋男女都能背 曖昧對象突然不讀不回訊息？「4大潛台詞」教你判斷對方真心話 60克的「封面女郎」機械錶超輕盈　ZENITH碳纖維復刻錶帥翻 C羅女友愛馬仕包是標配　喬治娜秀卡地亞鑽錶、鴿子蛋閃瞎眾人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面