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吳姍儒代班《不熙娣》親回「沒人能取代S姐」　重感冒敬業站台TOD’S

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記者鮑璿安／台北報導

TOD’S 今12日舉辦2025 春夏系列新品發布會，邀請藝人吳姍儒出席，她傳出將代班節目《小姐不熙娣》引發網友討論，今吳姍儒現身則親自回應，表示自己只是代班而已，沒有人能夠取代小S。而她也透露自己從過年前就開始感冒，因此目前聲音沙啞，狀態並不好，但她仍是敬業站台介紹新品。

▲▼ 吳姍儒 出席TOD`S服春夏發布會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 吳姍儒 出席TOD`S服春夏發布會。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳姍儒以半裙配上Baffo棕色高跟樂福鞋。（圖／記者黃克翔攝）

大S（徐熙媛）於日本病逝，小S心情悲痛向節目《小姐不熙娣》請假半年，而吳姍儒將成為代班主持人，對此她也表示，「暫時擋一下，就是做好自己的工作而已，沒有人能取代s姐」，對於大S的離開，她也相當不捨，說這是社會性的集體創傷。由於自己目前也在感冒中，她暖心關懷大家，「希望你們都好好的，任何不舒服一定要快點看醫生」。

吳姍儒這次演繹品牌新季單品，她以半裙配上Baffo棕色高跟樂福鞋，直言身上有種地中海度假的風格，感到很愜意。她非常推薦本季DI包，曾是已故黛安娜王妃的愛用包款，吳姍儒認為造型休閒百搭之外，容量也很夠用。而情人節將近，她說自己目前沒有送另一半禮物的打算，但已經悄悄示意老公可以送上小金條包，象徵迎春納福，擁有很幸運的含義。

▲▼ TOD’S。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2025春夏女裝系列由創意總監Matteo Tamburini操刀。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S。（圖／品牌提供）

▲TOD‘S Baffo棕色高跟樂福鞋、Di Folio棕色斜背包。（圖／品牌提供）

TOD’S 2025春夏女裝系列由創意總監Matteo Tamburini操刀，他將地中海沿岸之旅的光景結合功能性，勻稱的大自然色調下，標誌性的大衣採用棉質和皮革製作，呈現出新的流暢輪廓和不同長度；風衣則使用樹脂塗層棉，賦予蓬鬆柔軟的穿搭感受。值得一提，標誌性的Gommino豆豆鞋擁有圓環纏繞在鞋面，看起來更具時髦感，涼鞋系列則採用BARRETTA配飾，金屬帶脫穎而出，在大尺寸的水桶包上也能見到這一細節。

與此同時，本季Prada以「Infinite Present」為主題，藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

吳姍儒, TOD’S, 小姐不熙娣

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