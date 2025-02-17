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女生入門名錶怎麼選？10大品牌推薦　CHANEL小方糖、秀智同款浪琴必收

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文／美人圈

曾經，腕錶被視為男性的專屬領域，但如今，越來越多女性開始投資女裝腕錶彰顯個人品味，像是韓星宋慧喬就大愛愛彼Audemars Piguet、BLACKPINK Lisa私服狂曬ROLEX等。而身為腕錶新手，人生第一只女錶究竟該入手哪個品牌？又該選哪一款？鎖定「經典款」不會錯。大多數腕錶品牌的入門經典款詢問度都很高，且在歲月流淌與流行更迭中更是屹立不搖，始終優雅且耐看。BEAUTY編這回就來推薦10款經典入門女錶，讓你第一次買錶就上手。

▲韓星 。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK Lisa、日星川口春奈以及宋慧喬私下都是出了名的腕錶收藏家！（圖／IG@lalalalisa_m、IG@haruna_kawaguchi_official、IG@kyo1122）

10大手錶品牌推薦（女錶）

女錶推薦1：Cartier Panthère de Cartier美洲豹腕錶（小型款，Jisoo同款）

BLACKPINK Jisoo同款Cartier Panthère de Cartier美洲豹腕錶一直是品牌熱門經典款，也是每次漲價必鎖定，因此早投資絕對是早享受！腕錶外殼為750/1000黃K金錶殼，錶冠鑲嵌一顆藍色藍寶石，低調又奢華度滿分，方框設計襯出手腕的纖細度。石英機芯提供準確的時間顯示，免去手動上鍊的麻煩，維護簡單方便，高雅精緻適合日常配戴！

尺寸：30.3毫米 x 22.0毫米
材質：黃K金
錶冠：藍色
防水深度：深度達3 bar（~30 米）
玻璃：正長方形
錶背材質：750／1000黃K金
錶殼厚度：6.05毫米

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲Cartier Panthère de Cartier美洲豹腕錶（小型款），NT$780,000。（圖／IG@sooyaaa__、Cartier）

女錶推薦2：BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI黃K金鑲鑽腕錶（Lisa同款）

Lisa同款Serpenti Seduttori迎來重大里程碑！結合BVLGARI寶格麗於2025 LVMH鐘錶週正式發表的全新Lady Solotempo BVS100自動機芯，直徑僅19毫米，同時纖薄輕巧，只有3.90毫米的厚度與5公克重量，然而動力儲存則長達50小時。設計概念精巧圓潤，與Serpenti的曲線弧度相互輝映。自動盤的擺輪裝飾以蛇鱗為設計靈感，飾有七枚蛇鱗，細節滿滿，不論是鑽款還是無鑽款都實現與Lisa最近的距離！

直徑：33毫米
錶殼形狀 水滴形
機芯類型：Lady Solotempo BVS100自動機芯
防水深度：30m 

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI黃K金鑲鑽腕錶，價格店洽。（圖／BVLGARI）

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲BVLGARI Serpenti Seduttori 腕錶，NT$806,000。（圖／IG@lalalalisa_m、BVLGARI）

女錶推薦3：ROLEX Lady-Datejust（Lisa同款）

除了寶格麗，Lisa也曾被稱為「勞力士隱藏版代言人」，眾多勞力士錶收藏中，她最鍾情的型號便是經典Lady-Datejust 28mm的小面盤腕錶！Lisa手戴的鑲鑽款價格相對高昂，想入手同款可以考慮經典永恒玫瑰金及蠔式鋼款，搭配巧克力色錶面及蠔式（Oyster）錶帶，撞色搭配很有辨識度。中性設計男女配戴都無違和，重點是勞力士也是錶圈公認的保值率NO.1品牌，即便價格與其他品牌相比稍貴，依舊吸引一票人搶投資。

錶殼：蠔式，28毫米，永恒玫瑰金及蠔式鋼
蠔式錶殼結構：一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上鏈錶冠
直徑：28毫米
材質：永恒玫瑰金鋼（蠔式鋼與永恒玫瑰金的組合）
外圈：圓拱形
上鏈錶冠：旋入式，雙扣鎖雙重防水系統
鏡面：防刮損藍水晶，小窗凸透鏡放大日曆
防水深度：防水深達100米／330呎

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲ROLEX Lady-Datejust 蠔式，28毫米，永恒玫瑰金及蠔式鋼 型號279161，NT$391,500。（圖／ROLEX）

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲ROLEX Lady-Datejust Oyster, 28 mm，NT$1,163,000。（圖／IG@lalalalisa_m、ROLEX）

女錶推薦4：愛彼Audemars Piguet皇家橡樹系列37毫米鏤空雙擺輪腕錶（宋慧喬同款）

如果你恰好是個性女孩，想要找視覺看上去有份量感的款式，首推宋慧喬近期狂曬的愛彼Audemars Piguet皇家橡樹系列37毫米鏤空雙擺輪腕錶！AP Royal Oak皇家橡樹系列一直是品牌標誌性款式，此款以18K白金打造，搭載同色系鏤空機芯，淺藍色內錶圈為腕錶增添對比色調，讓原本陽剛的錶款更添精緻典雅魅力，配戴在手腕上特別顯瘦，一看就知道你很識貨。

錶殼：18K白金錶殼，搭配防炫光處理藍寶石水晶玻璃鏡面和底蓋
材質：18K白金
防水深度：50米
尺寸：37毫米

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲愛彼Royal Oak皇家橡樹系列37毫米鏤空雙擺輪腕錶，價格店洽。（圖／IG@kyo1122、Audemars Piguet）

女錶推薦5：CHANEL Première腕錶（Jennie同款）

CHANEL Première腕錶又有小方糖的美名，八角形錶殼呼應N°5香水瓶蓋造型，原創皮革交織錶鍊則呼應經典菱格紋包款的鍊帶，集結品牌標誌性的特色，經典雋永，戴在手上溫婉柔美，難怪Jennie也愛不釋手。

尺寸：26.1 x 20 x 7.6毫米
錶殼：精鋼錶殼，飾以18K黃金塗層（0.1微米 )
錶冠：精鋼錶冠，飾以18K黃金塗層（0.1微米），鑲嵌凸圓形縞瑪瑙
錶盤：黑色漆面錶盤
機芯：高精準石英機芯
功能：時、分顯示
防水性能：30米

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲CHANEL Première腕錶，NT$214,000。（圖／CHANEL）

女錶推薦6：Omega星座系列腕錶（Danielle、韓韶禧同款）

女孩看到一定會心動的Omega星座系列腕錶媲美雋永珠寶，精準度靈感源自於星空，其著名的錶殼兩端的半月造型與兩側拋光扣爪正是特色所在，Danielle配戴的款式為PVD塗層松綠色錶盤飾有經電化學蝕刻形成的獨特超新星旋舞圖案，錶背還有壓印星座系列天文台徽章！韓韶禧則是PVD塗層紫色錶盤，同樣設有璀璨鑲鑽錶圈，25毫米的錶徑，適合纖細手腕佩戴，提供舒適的佩戴體驗。

錶殼：不鏽鋼 - Moonshine™金
錶殼直徑： 25毫米
厚度: 8.1毫米
防水性能： 3 bar（30米／100呎）
機芯：歐米茄4061

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲Omega星座系列25毫米。不鏽鋼－Moonshine™金錶殼搭配不鏽鋼－Moonshine™金錶鏈，NT$317,000。（圖／Omega）

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲Omega星座系列25毫米，不鏽鋼－Sedna™金錶殼搭配不鏽鋼－Sedna™金錶鏈，NT$317,000。（圖／Omega）

女錶推薦7：LONGINES浪琴征服者系列（秀智同款）

女神秀智同款LONGINES浪琴征服者系列也是不少女孩的夢幻錶款，設計優雅又帶點率性！將優雅氣息與堅固耐用的特點融為一體，粉色錶盤飾有精緻的漩渦紋，讓糖果般的色彩顯得更生動鮮明，同時搭載堅固且耐用的高品質錶殼及鏈帶，不論是日常出行、運動、參加晚宴都很適合。

錶殼材質：不鏽鋼
尺寸：Ø 34.00 mm
厚度：10.90 mm
防水性能：防水深度10 bar
機芯類型：自動上鏈機械機芯

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲LONGINES浪琴征服者系列 34mm，NT$69,900。（圖／IG@skuukzky、LONGINES）

女錶推薦8：Rado瑞士雷達表True真我系列高科技陶瓷開芯腕錶 

Rado瑞士雷達表全新高科技陶瓷腕錶以純潔無瑕的白色為主題，一體成形錶殼和錶冠均由白色高科技陶瓷打造，不僅展現精緻外觀，更添現代感。鈦金屬底蓋的藍寶石水晶透明設計，可以隨時欣賞腕錶機芯的每一個細節！白色太陽紋錶盤搭配玫瑰金色斜面，層次感豐富，增添一份典雅的氣質。灰色印紋分鐘圈的細節更顯精緻，完美呈現腕錶的細膩工藝。

錶殼材質：白色高科技陶瓷錶殼和錶冠，整體式構造
尺寸：40.0 mm寬 x 47.3 mm 長 x 10.4 mm 高
防水性能：防水深度50米
機芯類型：Rado R734，自動機械機芯，25顆寶石，3指針款式，動力儲存長達80小時

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲Rado瑞士雷達表True真我系列高科技陶瓷開芯腕錶，NT$81,000。（圖／Rado）

女錶推薦9：百達翡麗Twenty~4系列4910/1200A-001腕錶

百達翡麗（Patek Philippe）Twenty~4系列的4910/1200A-001腕錶是目前PP旗下售價最入門的一款手錶，完美把優雅與實用性結合。採用精鋼材質，搭配藍色太陽放射紋錶盤，讓人一見傾心。該款錶厚度僅6.8毫米，佩戴起來輕巧舒適，搭配奢華鑽石點綴，宛如珠寶手環般，提升品味與魅力！

錶殼尺寸：25.1 x 30毫米
厚度：6.8毫米
防水性能：防水深度30米

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲百達翡麗Twenty~4系列4910/1200A-001腕錶，建議售價約NT$527,000。（圖／Patek Philippe）

女錶推薦10：Hermès Cape Cod腕錶

Hermès眾多腕錶中，Cape Cod系列被藏家廣泛認為是最具保值潛力的款式之一！Cape Cod腕錶從1991年首次推出到現在魅力不減，經典的矩形表殼設計為一大特色，配上白色晶亮漆面錶盤，珍珠母貝裝飾錨鍊圖案，以及可拆卸的原色Barenia小牛皮錶帶，能隨時根據穿搭和場合做替換。Hermès Cape Cod腕錶在市場上需求一直很穩定，錶款巧妙融合現代和品牌經典氣息，這也是為何它能一直有著保值和升值潛力。

尺寸：31 mm
上下錶耳間距：31 mm
錶殼寬度：23 mm 
防水性能：防水達3大氣壓（配戴Hermès皮革錶帶腕錶時，請避免與水接觸）

▲經典入門錶 。（圖／翻攝自官網）

▲Hermès Cape Cod腕錶，NT$142,300。（圖／Hermès）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 腕錶, 名錶, CHANEL, ROLEX, Cartier, BVLGARI, Omega, 百達翡麗

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