曖昧期絕不要做的5件事！99%的人都踩過的錯誤地雷

記者李薇／綜合報導 圖／jtbcdrama IG

談戀愛的曖昧期宛如一場拉鋸戰，過多、過少都很有可能無法成就美好的戀情，以下就盤點5個曖昧期不要做的事情，進退得宜才有機會抓住對方的心。

1.不要過於急進

在曖昧期不要急於將關係升級為正式的戀愛，給彼此一些時間去了解對方，發展深入的情感關係，過於急進可能會讓對方感到壓力，從而影響彼此的互動和交流。

2.不要過於依賴對方

曖昧期是了解對方的階段，而不是完全依賴對方的時期，保持自己的獨立性和個人空間，不要讓對方覺得你對他們過於依賴，相反，展示出你的獨特之處和自己的興趣愛好，這樣能夠吸引對方並加深彼此的吸引力。

3.不要過於猜測對方的意圖

在曖昧期中，不要過於猜測對方的意圖或試圖解讀他們的行為，這樣的假設可能會導致誤解和不必要的緊張，相反，積極地與對方交流，直接詢問他們的感受和意圖，以便更好地了解彼此的想法。

4.不要隨意承諾

在曖昧期中，不要隨意做出承諾，特別是那些可能會讓對方產生期望的承諾，這包括承諾未來的關係、未來的計劃等，在兩人之間建立穩定和真實的情感基礎之前，不要輕易做出承諾。

5.不要忽視自己的感受

在追求完美的愛情過程中，不要忽視自己的感受和需求，如果你感到不舒服或不滿意，不要忍受不健康的關係或不尊重你的行為，要學會保護自己的利益，並與對方坦誠地溝通你的感受和需求。