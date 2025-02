乾肌、油肌粉底液怎麼選？(G)-IDLE御用彩妝師公開愛用粉底　首推空空賞

文/美人圈

相信大家或多或少都有買到很雷粉底液的經驗,也許是別人的蜜糖,但用在自己臉上就是各種脫妝不遮瑕,要找到適合自己膚質的「命定粉底液」簡直比找男人還難!不會挑粉底液的化妝新手別擔心,(G)-IDLE御用彩妝師Haemin直接貼心針對不同膚質推薦年度愛用粉底液,讓你輕鬆擁有跟女愛豆同款的媽生感底妝。

▲(G)-IDLE御用彩妝師Haemin公開愛用粉底液。(圖/IG@haemin_commune)

(G)-IDLE御用彩妝師Haemin老師特別提到,很多乾皮新手都會覺得粉底液要挑選越水潤越好,但反而會因過於滋潤而導致妝感不服貼、容易脫妝,完全撐不住一整天!

乾皮粉底液推薦:SHISEIDO超聚光活膚粉底精華SPF30PA+++

(G)-IDLE御用彩妝師Haemin空空賞清單首推SHISEIDO超聚光活膚粉底精華,剛上臉會呈現透明水光感,均勻拍開後會有細膩的緞光感,看上去很高級!此外,該款粉底精華滋潤的同時也很服貼,對沙漠乾肌來說會更具穩定性。比起搭配粉底鏟,老師也更推薦使用刷子或是指腹上這款粉底呦。

▲SHISEIDO超聚光活膚粉底精華SPF30PA+++ 30ml,NT$2,300。(圖/SHISEIDO、小紅書@haemin)

乾皮粉底液推薦:LUNA原生裸感水透光輕盈粉底液

LUNA原生裸感水透光輕盈粉底液使用前要先搖晃均勻!Haemin老師大推這款粉底液調色很好看,她選用的色號為ivory(象牙白),質地水潤絲滑,融膚度極高,上妝補妝都很方便,且後續疊加其他膏體也不搓泥,有它乾皮輕鬆get清透好皮。

▲LUNA原生裸感水透光輕盈粉底液。(圖/LUNA)

油皮最怕出油脫妝、暗沉、底妝浮粉,所以挑選粉底液時,控油、持妝、霧面妝感是關鍵!且毛孔粗大的油皮用過於啞光濃稠的粉底液,一旦帶妝時間長,就會浮出白色小顆粒,建議毛孔星人要避開這類粉底液!

油皮粉底液推薦:YSL 恆久完美無瑕持妝粉底

YSL恆久完美無瑕持妝粉底上臉會呈現霧面妝感,推薦油皮但有些微痘印瑕疵、混油皮使用。粉底本身持妝鎖水薄膜速乾扒臉、但完全不拔乾,Haemin自曝愛豆的底妝公式便是用這款粉底上在外輪廓,搭配面中用其他更持妝的粉底做搭配,唱跳爆汗幾小時也沒問題,底妝超服貼、不花妝!

▲YSL 恆久完美無瑕持妝粉底,NT$2,700。(圖/YSL )

油皮粉底液推薦:Dior 超完美持久柔光粉底液

同樣屬於高遮瑕力、持妝度長的Dior超完美持久柔光粉底液能打造出自然奶油肌,雖然是光澤款粉底液,但有24H持妝科技,因此比起一般水潤粉底更不容易暗沉或脫妝。此外,粉底本身蘊含保養成分,能有效改善膚質同時保濕,化妝還能邊養膚太令人心動!

▲Dior 超完美持久柔光粉底液,NT$2,550。(圖/Dior)

油皮粉底液推薦:雅詩蘭黛Double Wear粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++

雅詩蘭黛Double Wear粉持久完美持妝粉底液好評度超高,甚至有底妝霸主的美名!這罐粉底液用量超省,只要一點點就足夠全臉,且薄擦一層就能隱形瑕疵、柔焦毛孔。雖然是高遮瑕粉底,卻能讓肌膚呼吸不感到黏膩,不易堵塞毛孔,長時間帶妝也沒有暗沉問題,難怪連IU都搶著用、(G)-IDLE御用彩妝師Haemin老師也推爆!

▲雅詩蘭黛Double Wear粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++,30ml NT$2,400。(圖/雅詩蘭黛)

油皮粉底液推薦:GIORGIO ARMANI超持妝絲絨水慕斯粉底

GIORGIO ARMANI超持妝絲絨水慕斯粉底也是Haemin老師的最愛,因為調色好看、色好選擇多而出名。她特別推薦給臉部出油多、但毛孔不太粗大者使用,替(G)-IDLE畫舞台妝效時,她也經常使用這罐,絲絨霧面妝感有夠美!老師還表示色號1.5號最適合亞洲人膚色,不偏黃、不偏粉,融膚度高,上臉最自然。

▲GIORGIO ARMANI超持妝絲絨水慕斯粉底,NT$2,700。(圖/GIORGIO ARMANI、IG@haemin_commune)

油皮底妝成膜速度快,相當考驗手速,對於新手們來說用起來比較困難!因此Haemin老師也推薦可以從延展性好的粉底液下手才不會踩雷!

化妝新手粉底推薦:MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

如果你恰好是化妝新手,閉眼入MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕持久粉底液就對了!不僅粉質細膩、延展性高,用手就能輕鬆推開,自帶柔焦妝效,上臉妝感就如同仿真肌,不會假假的。很適合油皮、混合皮入手,乾皮則建議夏季使用!

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液,NT$1,850。(圖/MAKE UP FOR EVER)

化妝新手粉底推薦:NARS自然亮采持久粉底液

另一款Haemin老師推薦給化妝新手的就是NARS自然亮采持久粉底液,高遮瑕的同時質地也很絲滑,延展度很好,可以輕鬆推開。這款粉底上妝不挑工具,粉底刷、手指或是粉底鏟都可以,新手也不會出錯,建議膚色不均、瑕疵多者可以閉眼入。

▲NARS自然亮采持久粉底液。(圖/NARS)

