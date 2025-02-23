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乾肌、油肌粉底液怎麼選？(G)-IDLE御用彩妝師公開愛用粉底　首推空空賞

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文／美人圈

相信大家或多或少都有買到很雷粉底液的經驗，也許是別人的蜜糖，但用在自己臉上就是各種脫妝不遮瑕，要找到適合自己膚質的「命定粉底液」簡直比找男人還難！不會挑粉底液的化妝新手別擔心，(G)-IDLE御用彩妝師Haemin直接貼心針對不同膚質推薦年度愛用粉底液，讓你輕鬆擁有跟女愛豆同款的媽生感底妝。

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲(G)-IDLE御用彩妝師Haemin公開愛用粉底液。（圖／IG@haemin_commune）

(G)-IDLE御用彩妝師Haemin老師特別提到，很多乾皮新手都會覺得粉底液要挑選越水潤越好，但反而會因過於滋潤而導致妝感不服貼、容易脫妝，完全撐不住一整天！

乾皮粉底液推薦：SHISEIDO超聚光活膚粉底精華SPF30PA+++

(G)-IDLE御用彩妝師Haemin空空賞清單首推SHISEIDO超聚光活膚粉底精華，剛上臉會呈現透明水光感，均勻拍開後會有細膩的緞光感，看上去很高級！此外，該款粉底精華滋潤的同時也很服貼，對沙漠乾肌來說會更具穩定性。比起搭配粉底鏟，老師也更推薦使用刷子或是指腹上這款粉底呦。

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲SHISEIDO超聚光活膚粉底精華SPF30PA+++ 30ml，NT$2,300。（圖／SHISEIDO、小紅書＠haemin）

乾皮粉底液推薦：LUNA原生裸感水透光輕盈粉底液

LUNA原生裸感水透光輕盈粉底液使用前要先搖晃均勻！Haemin老師大推這款粉底液調色很好看，她選用的色號為ivory（象牙白），質地水潤絲滑，融膚度極高，上妝補妝都很方便，且後續疊加其他膏體也不搓泥，有它乾皮輕鬆get清透好皮。

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲LUNA原生裸感水透光輕盈粉底液。（圖／LUNA）

油皮最怕出油脫妝、暗沉、底妝浮粉，所以挑選粉底液時，控油、持妝、霧面妝感是關鍵！且毛孔粗大的油皮用過於啞光濃稠的粉底液，一旦帶妝時間長，就會浮出白色小顆粒，建議毛孔星人要避開這類粉底液！

油皮粉底液推薦：YSL 恆久完美無瑕持妝粉底

YSL恆久完美無瑕持妝粉底上臉會呈現霧面妝感，推薦油皮但有些微痘印瑕疵、混油皮使用。粉底本身持妝鎖水薄膜速乾扒臉、但完全不拔乾，Haemin自曝愛豆的底妝公式便是用這款粉底上在外輪廓，搭配面中用其他更持妝的粉底做搭配，唱跳爆汗幾小時也沒問題，底妝超服貼、不花妝！

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲YSL 恆久完美無瑕持妝粉底，NT$2,700。（圖／YSL ）

油皮粉底液推薦：Dior 超完美持久柔光粉底液

同樣屬於高遮瑕力、持妝度長的Dior超完美持久柔光粉底液能打造出自然奶油肌，雖然是光澤款粉底液，但有24H持妝科技，因此比起一般水潤粉底更不容易暗沉或脫妝。此外，粉底本身蘊含保養成分，能有效改善膚質同時保濕，化妝還能邊養膚太令人心動！

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲Dior 超完美持久柔光粉底液，NT$2,550。（圖／Dior）

油皮粉底液推薦：雅詩蘭黛Double Wear粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++

雅詩蘭黛Double Wear粉持久完美持妝粉底液好評度超高，甚至有底妝霸主的美名！這罐粉底液用量超省，只要一點點就足夠全臉，且薄擦一層就能隱形瑕疵、柔焦毛孔。雖然是高遮瑕粉底，卻能讓肌膚呼吸不感到黏膩，不易堵塞毛孔，長時間帶妝也沒有暗沉問題，難怪連IU都搶著用、(G)-IDLE御用彩妝師Haemin老師也推爆！

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲雅詩蘭黛Double Wear粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++，30ml  NT$2,400。（圖／雅詩蘭黛）

油皮粉底液推薦：GIORGIO ARMANI超持妝絲絨水慕斯粉底

GIORGIO ARMANI超持妝絲絨水慕斯粉底也是Haemin老師的最愛，因為調色好看、色好選擇多而出名。她特別推薦給臉部出油多、但毛孔不太粗大者使用，替(G)-IDLE畫舞台妝效時，她也經常使用這罐，絲絨霧面妝感有夠美！老師還表示色號1.5號最適合亞洲人膚色，不偏黃、不偏粉，融膚度高，上臉最自然。

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲GIORGIO ARMANI超持妝絲絨水慕斯粉底，NT$2,700。（圖／GIORGIO ARMANI、IG@haemin_commune）

油皮底妝成膜速度快，相當考驗手速，對於新手們來說用起來比較困難！因此Haemin老師也推薦可以從延展性好的粉底液下手才不會踩雷！

化妝新手粉底推薦：MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

如果你恰好是化妝新手，閉眼入MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕持久粉底液就對了！不僅粉質細膩、延展性高，用手就能輕鬆推開，自帶柔焦妝效，上臉妝感就如同仿真肌，不會假假的。很適合油皮、混合皮入手，乾皮則建議夏季使用！

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液，NT$1,850。（圖／MAKE UP FOR EVER）

化妝新手粉底推薦：NARS自然亮采持久粉底液

另一款Haemin老師推薦給化妝新手的就是NARS自然亮采持久粉底液，高遮瑕的同時質地也很絲滑，延展度很好，可以輕鬆推開。這款粉底上妝不挑工具，粉底刷、手指或是粉底鏟都可以，新手也不會出錯，建議膚色不均、瑕疵多者可以閉眼入。

▲(G)-IDLE妝感 。（圖／翻攝自IG、小紅書、官網）

▲NARS自然亮采持久粉底液。（圖／NARS）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, (G)-IDLE, 粉底, 粉底液, 舒華

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