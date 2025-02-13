fb ig video ETtoday search mobile

林柏宏穿鏤空裝縮緊小腹「狂選情人節禮物」　雷嘉汭也看上Gucci小廢包

>

記者鮑璿安／台北報導

GUCCI 2025春夏系列發表，邀請剛升格品牌好友的男星林柏宏與雷嘉汭演繹新裝，隨著情人節即將到來，兩人預計在工作中度過，但也沒忘記要犒賞自己，林柏宏直言：「工作這麼辛苦，可以選三個（禮物）吧！」他與雷嘉汭都對新品包款GUCCI B愛不釋手。

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci品牌好友林柏宏與雷嘉汭演繹2025春夏新裝 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏以網眼針織 Polo 衫搭配上GUCCI B 肩背包 。（圖／品牌提供）

林柏宏以網眼針織 Polo 衫搭配上GUCCI B 肩背包，他透露詮釋這套造型時，「小腹一直吸住不敢放鬆，因為我是吃飽飯胃會突出來的類型，所以一直收著」。此外他喜歡身上的迷你包，有各種尺寸和顏色，可以隨心搭配，直言是情人節送禮的好選擇，因為男女皆宜CP值非常高。對於這次品牌好友的新身分，他感到非常榮幸，也將獻出首次去米蘭的經歷，擔任品牌2025秋冬大秀的座上賓。

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲雷嘉汭以Horsebit 馬銜鍊印花圖紋套裝，搭配立體剪裁的花苞迷你裙，手拎鮮綠色 Bamboo DIVA 包款 。（圖／品牌提供）

雷嘉汭這次演繹亮色穿搭，以Horsebit 馬銜鍊印花圖紋套裝，搭配立體剪裁的花苞迷你裙，手拎鮮綠色 Bamboo DIVA 包款，成為她的心愛單品，「這一身就是想要整套包下，我也很喜歡手套的搭配，因為我有在騎車（重機），所以我覺得很適合」。

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2025春夏男女裝系列是設計師Sabato De Sarno的最終章，本季以邂逅美學為核心 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲新品包款GUCCI B迷你包   。（圖／品牌提供）

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲全新「Gucci 73」水桶包 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 。（圖／品牌提供）

▲蘋果綠Bamboo 。（圖／品牌提供）

GUCCI 2025春夏男女裝系列是設計師Sabato De Sarno的最終章，本季以邂逅美學為核心，引領女裝重回 1990 年代，將品牌標誌性的竹節元素融入到飄逸的洋裝之中，成為頸上珠寶般形成鮮明的剛柔對比，而雷嘉汭身上的花苞迷你裙也是重點單品之一，以高級訂製刺繡工藝結合立體剪裁，令人一眼難忘。Sabato招牌的極簡美學體現在落地大衣上，以白背心牛仔褲賦予時髦感。包款看點則有Bamboo DIVA手提肩背包，以琺瑯與黃銅材質打造竹節提把；GUCCI 73水桶包從1970年代原創設計汲取靈感，簡約外型搭配標誌性馬銜扣細節，也格外受到矚目。

與此同時，本季Prada以「Infinite Present」為主題，藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 2025春夏系列, 林柏宏, 雷嘉汭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿公好帥XD】孫女幫阿公搭配穿搭變韓系潮男

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

超NG早餐組合讓你「整天都很餓」　有50%的人天天吃

超NG早餐組合讓你「整天都很餓」　有50%的人天天吃

感情亮紅燈？　「5個劈腿徵兆」要注意 ：他開始想要多一點空間　

感情亮紅燈？　「5個劈腿徵兆」要注意 ：他開始想要多一點空間　

「前任還有聯絡嗎？」　曖昧期用3個話題試探他的心意

「前任還有聯絡嗎？」　曖昧期用3個話題試探他的心意

很聰明但脾氣差三大星座！TOP 1腦筋靈活卻個性超火爆 日鹽系男神坂口健太郎悄抵台！「機場照曝光」13日將現身Prada新店 潤娥出道17年不敗的少女感　5款日常到聚會精品包跟著她挑就對 DIOR馬鞍包變軟了！2025春夏高跟鞋有運動風　男裝上的圖案竟來自陶盤 雨天鞋子淋濕有解！「5個方法」讓濕鞋快乾、避免異味 剛大掃除完又變亂？5個日常隨手好習慣　讓家裡久居不髒 C羅女友愛馬仕包是標配　喬治娜秀卡地亞鑽錶、鴿子蛋閃瞎眾人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面