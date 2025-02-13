林柏宏穿鏤空裝縮緊小腹「狂選情人節禮物」　雷嘉汭也看上Gucci小廢包

記者鮑璿安／台北報導

GUCCI 2025春夏系列發表，邀請剛升格品牌好友的男星林柏宏與雷嘉汭演繹新裝，隨著情人節即將到來，兩人預計在工作中度過，但也沒忘記要犒賞自己，林柏宏直言：「工作這麼辛苦，可以選三個（禮物）吧！」他與雷嘉汭都對新品包款GUCCI B愛不釋手。





▲Gucci品牌好友林柏宏與雷嘉汭演繹2025春夏新裝 。（圖／品牌提供）







▲林柏宏以網眼針織 Polo 衫搭配上GUCCI B 肩背包 。（圖／品牌提供）

林柏宏以網眼針織 Polo 衫搭配上GUCCI B 肩背包，他透露詮釋這套造型時，「小腹一直吸住不敢放鬆，因為我是吃飽飯胃會突出來的類型，所以一直收著」。此外他喜歡身上的迷你包，有各種尺寸和顏色，可以隨心搭配，直言是情人節送禮的好選擇，因為男女皆宜CP值非常高。對於這次品牌好友的新身分，他感到非常榮幸，也將獻出首次去米蘭的經歷，擔任品牌2025秋冬大秀的座上賓。





▲雷嘉汭以Horsebit 馬銜鍊印花圖紋套裝，搭配立體剪裁的花苞迷你裙，手拎鮮綠色 Bamboo DIVA 包款 。（圖／品牌提供）

雷嘉汭這次演繹亮色穿搭，以Horsebit 馬銜鍊印花圖紋套裝，搭配立體剪裁的花苞迷你裙，手拎鮮綠色 Bamboo DIVA 包款，成為她的心愛單品，「這一身就是想要整套包下，我也很喜歡手套的搭配，因為我有在騎車（重機），所以我覺得很適合」。





▲GUCCI 2025春夏男女裝系列是設計師Sabato De Sarno的最終章，本季以邂逅美學為核心 。（圖／品牌提供）





▲新品包款GUCCI B迷你包 。（圖／品牌提供）





▲全新「Gucci 73」水桶包 。（圖／品牌提供）





▲蘋果綠Bamboo 。（圖／品牌提供）

GUCCI 2025春夏男女裝系列是設計師Sabato De Sarno的最終章，本季以邂逅美學為核心，引領女裝重回 1990 年代，將品牌標誌性的竹節元素融入到飄逸的洋裝之中，成為頸上珠寶般形成鮮明的剛柔對比，而雷嘉汭身上的花苞迷你裙也是重點單品之一，以高級訂製刺繡工藝結合立體剪裁，令人一眼難忘。Sabato招牌的極簡美學體現在落地大衣上，以白背心牛仔褲賦予時髦感。包款看點則有Bamboo DIVA手提肩背包，以琺瑯與黃銅材質打造竹節提把；GUCCI 73水桶包從1970年代原創設計汲取靈感，簡約外型搭配標誌性馬銜扣細節，也格外受到矚目。

與此同時，本季Prada以「Infinite Present」為主題，藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。