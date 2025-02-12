噶瑪蘭PC雪莉桶原酒再添經典　金高9年老酒秀煙燻味

▲噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶原酒單一麥芽威士忌。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣在地酒款再添兩款新品，噶瑪蘭推出PALO CORTADO雪莉桶原酒單一麥芽威士忌，展現精湛桶藝工藝；金門高粱則推出限量「58金高千日醇－萬象煙燻風味」，以獨特煙燻香氣搶攻市場，預計在2月陸續上市。

市場調查顯示，近五成台灣消費者偏好雪莉桶威士忌風味，噶瑪蘭此次推出的PALO CORTADO雪莉桶原酒，為品牌旗下經典獨奏系列再添一員。

選用西班牙雪莉酒三角洲最珍稀的PALO CORTADO雪莉桶，採小批次限量生產，酒體呈現深色焦糖暖棕色澤，帶有果乾、堅果及香料香氣，酒精濃度介於50至59.9%之間，即日起在全台開賣，750ml售價12,000元。

金門高粱則在其老酒熟成倉中，發現了歷經9年陳化、帶有獨特煙燻香氣的特殊批次老酒，該批酒款以「58金高千日醇－萬象煙燻風味」推出市場，主打酒中的煙燻風味為獨特的天然陳化成果，無法透過人為釀造複製，擁有多層次的煙燻香氣，包括炭焙燻香、柴燒暖香等特色，搭配酒釀及老麴香氣，展現多年陳化的醇厚口感，該酒款為限量販售，酒精濃度58度，750ml售價890元。

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