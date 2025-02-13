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高領、圍巾最適配髮型！不會三股辮也能綁出華麗花苞頭

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記者李薇／台北報導　圖／小红書

已經受夠無聊的馬尾造型了嗎？像是冬天不少人都會穿高領、圍圍巾，這時披頭散髮反而覺得不夠精神，不妨來試試盤髮造型，以下就推薦三款很快速又簡單的綁髮教學，只要看一次就能秒速上手，立刻擺脫無聊馬尾造型。

【兩股辮花苞頭】

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

1.將頭髮分成三等份，中間先紮成一個馬尾，把兩邊頭髮再細分成兩股辮，交叉纏繞即可，最後可以先用小橡皮筋固定。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

2.將兩邊兩股辮在馬尾上交叉，往下環繞之後，可以把原本固定的橡皮筋拿掉，並用新的橡皮筋綁起固定。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

3.然後把馬尾部分再分為兩股辮，交叉纏繞到髮尾之後，從根部纏繞製作出髮髻的感覺，最後用橡皮筋整個綁起固定，拉出頭頂髮絲完成。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

【公主麻花低包頭】

1.先把頭髮以公主頭的方式，分為上下兩個部分，把下半部分先綁出馬尾之後，分為兩股辮同樣交互纏繞，繞成包頭形狀，用橡皮筋固定。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

2.然後把上面的頭髮綁出一個低馬尾，在橡皮筋上方中央掏出一個洞，把馬尾由下往上穿過去之後，再左右翻轉一圈，然後把下面的包頭穿過去。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

3.把多餘的馬尾部分拉緊，同樣再以繞兩股辮的方式繞完整個多餘的髮絲，並纏繞在包頭上即可。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

【元氣雙丸子頭】

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

1.先把左右瀏海分出些許髮絲，然後把中間大部分的頭髮分為左右兩部分，接著綁出兩個低馬尾，然後把馬尾以三股辮的方式編好，並且拉出辮子的髮絲，製造蓬鬆感。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

2.將兩條編好的麻花辮旋轉綁成包頭，用橡皮筋固定。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

3.接著把右邊瀏海分出來的頭髮以三股辮編好，同時拉出自然髮絲，往後繞到左邊包頭固定，左邊也同樣做法，繞到右後方包頭固定完成。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

關鍵字：

髮型, 編髮, 造型

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