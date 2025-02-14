永遠保持熱戀！5個幸福交往的小秘訣　定期給驚喜、最後一點超重要

▲ 令我們感到幸福的其實都不是什麼大事，往往是不經意的小事。（圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

其實兩個人交往，感到幸福或導致分手往往都不是因為某一件大事，而是看似不經意的小事慢慢積累，所以每一天都要當成是新的一天，用心在細節上，至於有哪些小細節會加溫兩人的感情呢？趕快跟著做做看吧！

1.擁有兩人交心的時間

溝通是很重要的一件事，或許很多人會覺得每天一成不變不需要多說什麼，其實生活中雞毛蒜皮的小事都很值得和另一半分享，讓對方知道妳今天發生了什麼。還記得有句話是這樣說的，「當你喜歡一個人的徵兆就是想把生活中的每一件事與他分享」，所以好好的交心吧，一定會更加甜蜜。

2.定期給對方驚喜

很多情侶到最後就忽略了經營感情這件事，其實唯獨感情是沒辦法偷懶的，我們都需要好好的為對方著想，驚喜不需要多貴，更多的是對方的心意，哪怕是笨手笨腳的幫妳做了一頓飯，想必都會讓女生很感動，心暖很久吧。

3.吵架不要過夜

吵架是每對情侶都會發生的事情，但是盡量要在一天之內解決。其實大家吵架時應該都放下賭氣的情緒，要知道早晚會解決的事情就不要拖到下一天了，互相退讓一步才能走的長久。

4.時常鼓勵對方

看似無用的鼓勵其實是很重要的細節之一，我們每個人都需要另一半的支持才能變得更好，彼此應該要鼓勵對方想做的事情，這樣就算時間久了，也能夠當彼此的伯樂，打從內心深處欣賞對方。

5.原諒對方的過錯

每個人都有犯錯的時候，舊賬就不要時常拿出來翻閱了，我們都應該好好向前看。試想一下，如果真的有無法磨滅的錯誤，那又何必耽誤對方，但是既然想好好在一起就務必要放下過去的錯，一起為了未來考慮。