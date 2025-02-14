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9¾月台現身台灣　哈利波特專賣店南港LaLaport 3月開幕

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▲日本Harry Potter - Mahou Dokoro進駐台灣。（圖／業者提供）

▲日本Harry Potter - Mahou Dokoro進駐台灣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

哈利波特迷注意！來自日本的「Harry Potter - Mahou Dokoro」專賣店，即將正式進駐3月開幕的三井南港LaLaport一樓，為該品牌首度跨足海外的常設店，其特色在於沉浸式購物體驗，店內有9¾月台、霍格華茲學院元素，讓魔法迷有更貼近魔法世界的機會。

▲日本Harry Potter - Mahou Dokoro進駐台灣。（圖／業者提供）

Harry Potter - Mahou Dokoro為哈利波特官方授權商品專賣店，以「更貼近魔法世界」為概念，為粉絲提供多樣化的周邊商品，從經典的魔杖、學院長袍，到精緻的首飾與盲盒系列，應有盡有。店內設計延續日本門市的特色，重現電影中的魔法氛圍，讓消費者不僅能選購喜愛的周邊商品，還能感受到置身於魔法世界的樂趣。

▲Harry Potter - Mahou Dokoro商品。（圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網）▲Harry Potter - Mahou Dokoro商品。（圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網）

▲日本Harry Potter - Mahou Dokoro熱銷商品。（圖／翻攝官網）

除了商品本身，店內的陳列與裝潢也充滿驚喜細節。從知名的9¾月台元素，到熟悉的霍格華茲學院象徵，粉絲在店內每一個角落都能找到令人驚艷的小巧思。而根據過往日本門市的經驗，店內還有可能推出限定商品，讓台灣的魔法迷們能收藏到獨一無二的紀念品。

▲Harry Potter - Mahou Dokoro商品。（圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網）▲Harry Potter - Mahou Dokoro商品。（圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網）

▲日本Harry Potter - Mahou Dokoro熱銷商品。（圖／翻攝官網）

「Harry Potter - Mahou Dokoro」的進駐讓台北將成為亞洲少數擁有哈利波特官方授權常設店的城市之一，台灣哈利波特粉絲準備放入口袋名單吧。

三井南港LaLaport近期對外宣布將在3／20正式開幕，並傳出3／13將先試營運，除日本哈利波特專賣店外，也將進駐台北市首間日本話題超市LOPIA。

關鍵字：

HarryPotter, 台北, 三井南港, 魔法, 周邊商品

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