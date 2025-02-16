Jisoo新歌宣傳照美爆！御用彩妝色號全公開　即將缺貨預警

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

BLACKPINK成員Jisoo近日發行新歌，與車勝元同場飆戲，讓粉絲都超驚喜，在MV釋出之前，也在IG上分享多款妝髮造型，展現出時髦甜美的感覺，最近其使用的單品也全數公布，快一起入手同款。

＃清甜可人妝

在這張釋出的海報中，Jisoo浪漫大波浪長髮展現出柔美的氛圍，使用迪奧超完美持久柔光粉底液#1N打底，運用超完美亮妍腮紅 #343白桃玫瑰製造出眼下腮紅，加強雙頰的粉嫩質感，更搶先使用了台灣3月才會上市的藍星柔紗唇膏 #626，加強雙唇柔嫩質感。

＃甜辣性感風

在網路上討論度最高的這張畫報，Jisoo綁起高馬尾、身穿白色削肩高領毛衣，性感又不失可愛的風格，深受粉絲喜愛，是用3月才會上市的新品超完美晶透光氣墊#1N，製造出肌膚光透質感，並且運用兩款色系接近的超完美亮妍腮紅 #475櫻花桃粉、癮誘唇膏 #373星辰玫瑰讓整體妝容更一致。

＃酷帥個性感

這款妝容特別強調眼妝的展現，接近全框眼線帶出俐落殺氣，經典五色眼影 #743芭蕾舞裙帶有豆沙粉棕色調，加強整個眼妝的輪廓，帶點小煙燻的技法讓整個人更顯率性，唇色也特別選用接近眼影的癮誘唇膏#558粉棕玫瑰，成就整個妝容的整體性卻不會過於搶眼。

除了Jisoo，南韓演員宋慧喬才剛剛接下嬌蘭首位彩妝及護膚系列亞太區品牌大使，就為品牌超熱賣的皇家蜂王乳平衡油精華拍攝全新視覺照，只見她以一頭清新長髮以及完美無瑕的緊緻膚況，身穿削肩上衣，展現出纖細身材，搭配皇家蜂王乳平衡油精華，更顯質感高級。