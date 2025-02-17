星巴克今推「大杯以上第二杯半價」　揪咖同享75折

▲星巴克第二杯半價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克2／12起將飲品全體調漲5至10元，今（2／17）為漲價後首個星期一，星巴克推出大杯以上第二杯半價優惠，伯朗咖啡館2月份則針對會員，每周一推出美式、本日咖啡買一送一優惠。另外別忘了cama cafe也推出領券特定品享單杯折10元。

星巴克今限定一天推出「上班日我們一起加油！第二杯半價」活動，消費者今全日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但幾乎全台所有門市除機場管制區外，都可享有此項優惠，無論揪打氣或是一次灌兩杯，都可以輕鬆享有小確幸。請注意其優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

CAMA CAFE針對春節開工的嶄新氣象，在整個2月都推出會員優惠，讓消費者好好回神準備新一年的挑戰，從2／3起至2／28期間，購買雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠。

會員僅需透過CAMA CAFE APP手動領券，領券期間為2／3起至2／22止，期間不限領取次數，領券後7天內需使用完畢，最後使用期限為2／28。

伯朗咖啡館2月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。