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說流行／Lyst 2024 Q4榜單揭曉！COACH這顆包成神級單品、殺進熱門品牌

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記者鮑璿安／綜合報導

被視為時尚圈風向指標的Lyst Index 日前公佈 2024 年最後一季（Q4）的熱門品牌排行榜，如外界預期由Miu Miu奪得冠軍寶座，而讓人驚喜的是Coach成為全球第五大最熱門品牌，相較上一季上升10 個名次，成為榜單中少有的輕奢路線品牌，以 Brooklyn肩背包款成為炙手可熱的神級單品。

Miu Miu稱霸2024

2024年無疑是被Miu Miu稱霸的一年，除了在第二季被Loewe暫時超車之外，去年中有三個季度都佔據第一的位置，在創意總監Miuccia Prada領導下，形塑了強烈鮮明的女孩風格，Q4也不意外奪下冠軍。而榜單中還顯示了Saint Laurent向上移動來到第二名，一向發揮穩定的Prada則落在第三名，都是熱門品牌的常客。

Coach成為全球第五大最熱門品牌

此次不可忽視的強勁對手，無疑是非精品品牌的Coach，成為全球第五大最熱門品牌，一次攀升10位，旗下包款Coach Brooklyn肩背包因受到超模Bella Hadid 在私服中演繹後而走紅，第四季度搜尋量激增46%。同時也彰顯了Z世代對於配件掛飾的狂熱，愛好在包款上添加上個性化裝飾，讓品牌的櫻桃掛飾也上榜，哪怕是最新的2025秋冬系列中也能看到這一趨勢持續蔓延。

UGG 重回最熱門品牌榜單

而UGG 重回最熱門品牌榜單，飆升至第十位，除了季節成為助攻之外，也代表民眾對於過往流行單品的眷戀，棕褐色款式的 UGG Classic Ultra Mini 靴子成為本季度第二熱門產品。

消費者對Quiet Luxury簡潔設計依舊迷戀

榜單也顯示了購物者對Quiet Luxury (靜奢風)簡潔設計的推崇，像是設計師品牌The Row 為本季第九大熱門品牌，而 H&M 集團的COS 則首次進入最熱門品牌名單，本季COS 的需求成長了 16%，歸功於一件熱銷的羊絨衫，因為風格與The Row相似，再加上相對平易近人的價位，成為本次的第五大熱門產品。

Lyst 2024年第四季度最熱門品牌Top 20：

1 - Miu Miu
2 - Saint Laurent
3 - Prada
4 - Loewe
5 - Coach
6 - Bottega Veneta
7 - Alaïa
8 - Moncler
9 - The Row
10 - Ugg
11 - Skim
12 - Gucci
13 - Jacquemus
14 - Versace
15 - Balenciaga
16 - Valentino
17 - Cos
18 - Ralph Lauren
19 - Chloé
20 - Totem
 

關鍵字：

說流行, Lyst, 品牌, 2024, 熱門, 新趨勢

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