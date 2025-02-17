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熬夜、高壓更要吃！營養師曝「芭樂籽營養好處」　改善便秘超有感

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▲▼營養師曝芭樂好處。（圖／Unsplash）

▲芭樂營養好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也有便秘的困擾嗎？許多人怕便秘嚴重不敢多吃芭樂籽，營養師高敏敏分享，芭樂籽軟軟的又特別甜，不只不會造成便秘，營養好處還特別多，搭配充足水分能幫助腸胃蠕動和促進排便，一起來了解！

#幫助減肥 增加飽足感

芭樂籽高纖維、0膽固醇 ，飯前吃一些芭樂籽幫胃墊底，對於控制體重特別有效。

#疏通便祕

芭樂籽有豐富的纖維，搭配足夠的水分，能刺激腸胃蠕動，讓排便更順暢。

#降低血壓

芭樂籽的鉀含量很高， 對於調節血壓有幫助，還能利尿排掉多餘的水分，如果平常覺得身體容易水腫，建議可以吃顆芭樂能改善。

#舒緩發炎

芭樂籽含豐富的維他命C，能幫助中和身體裡的自由基，降低發炎狀況，若是經常熬夜或是壓力大，也可以補充點芭樂籽給身體多一層防護。

▲▼營養師曝「芭樂籽營養好處」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後營養師也特別提醒，雖然芭樂好處多多，但是3種人需要特別注意，此外吃芭樂也盡量不要加梅粉或其他調味，避免鈉和糖攝取過多，也可以吃到芭樂的原汁原味，一天以一顆為限，芭樂也不能取代蔬菜，飲食要均衡才是健康上策。

1.腸胃消化功能較弱的人

小朋友、腸胃炎患者、或有胃潰瘍的人，因為吃芭樂籽可能負擔較大，建議適量或避免食用。

2.不習慣高纖飲食的人

腸胃較敏感的朋友，吃芭樂籽可能一開始會有不舒服的情況，建議循序漸進，慢慢增加食用量。

3.剛動完腸胃手術的人

手術後腸胃還在恢復期，建議先把芭樂籽挖掉，只吃果肉比較溫和。

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