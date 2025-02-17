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IKEA絕版品出清限時5折起　日用品19元起

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記者蔡惠如／綜合報導 

IKEA即起展開限時20多天的絕版品出清活動，近200款商品下殺5折起，本次優惠涵蓋玻璃門櫃、邊櫃、彈簧床墊等大件家具，部分商品折扣後可現省近萬元。而生活小物如餐具、收納籃、香氛蠟燭等也同步推出優惠，如湯匙組合僅用19元就能入手，為家中增添更多儀式感就看這攤了啦！

▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲IKEA絕版品出清，HEMNES玻璃門櫃，原價17,990元，特價7,999元；KALKNÄS滑門收納櫃，原價4,999元，特價2,499元。。（圖／品牌提供）

本次絕版品出清活動最優惠單品為HEMNES玻璃門櫃，原價17,990元，特價7,999元，現省近萬元，櫃體採用實心木質設計，內部層架可調整，適合收納書籍、裝飾品或收藏品，玻璃門板還附有緩衝設計，不用怕關門時碰撞受損。

▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲ERSNÄS邊櫃，原價9,799元，特價4,799元。

其他大家具包括ERSNAS邊櫃，原價9,799元，特價4,799元，折扣後不到半價，具有深闊抽屜可搭配收納盒使用，適合收納衣物或餐廚用品，提高空間利用效率；EKENASET長凳原價6,499元，特價2,499元；VALEVAG獨立筒彈簧床墊原價11,990元，特價7,990元也都在出清名單內，均可現省約4,000元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲MICKE書桌，原價3,299元，特價2,799元；TROTTEN推車，原價3,999元，特價2,999元。

隨著年節結束，許多人開始整理家中空間，IKEA本次優惠亦涵蓋多款收納與辦公家具，原價3,299元的MICKE書桌，特價2,799元，具備靈活的收納設計，層架可安裝在左右兩側，還可隱藏電線，讓桌面更整潔；原價4,999元的KALKNAS滑門收納櫃，特價2,499元；TROTTEN推車原價3,999元，特價2,999元，能提供額外三層收納空間，可當作延伸桌面使用，提升辦公靈活性。

▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲KALAS湯匙4件組，原價29元，特價19元；ADLAD香氛杯狀蠟燭，原價149元，特價89元。

除了家具與收納產品，IKEA此次出清也包含多款實用小物，包括KALAS湯匙4件組，原價29元，特價19元；KAVALKAD單柄鍋3件組原價499元，特價399元；TOLKNING掛籃原價399元，特價129元；ADLAD香氛杯狀蠟燭原價149元，特價89元，帶有橘子、柏樹與琥珀香氣，能為家中增添療癒氛圍，燭光燃盡後的玻璃瓶還可再利用，兼具環保與美觀。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

▲HOLA冬出清單品一折起，烏蘇拉招牌章魚腳設計壁鐘，原價1,399元，特價139元。（圖／業者提供）

HOLA即起至3／12推出限時冬季出清活動，近萬件商品最低下殺1折起。包括迪士尼系列商品包含人氣角色烏蘇拉、庫伊拉等反派系列，全面1折起跳。

迪士尼紛絲別錯過，HOLA冬出清有不少迪士尼品項可趁機入手，40公分烏蘇拉招牌章魚腳設計壁鐘，原價1,399元，特價139元，掛上輕鬆成為牆面焦點；採用100%純棉材質、原價1,680元的迪士尼反派純棉涼被，也能用168元的特價帶回家，雙人床被四件組也從原價4,680元，祭出特價468元，正好迎接即將到來的夏季。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

針對喜愛簡約風格的消費者，以米奇、米妮為主角的迪士尼黑標系列也在特價行列，搭配金色及木紋元素展現大人風，餐具組特價1,432元、45公分方型抱枕特價479元。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

而針對換季收納需求，原價399元的模組化堆疊整理盒三入組，現省一半200元即可入手；可360度旋轉的節省空間衣架，三入組從99元降至29元。另外萬用黏塵器五入組特價399元，適合有寵物的家庭，產品可水洗重複使用。軟式珪藻土材質的止滑墊，用319元就能帶回家。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

HOLA表示，在活動期間購買標示5折以上的黃標商品，買3件以上可再享有9折優惠（不適用於家電、美食及限量商品），有換季與購物需求的消費者，不妨去逛逛HOLA挖寶吧。

關鍵字：

家具, 出清, 限時特價, 生活小物, 收納

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