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日春木瓜牛奶爆用發霉爛果　「被點名百貨」回覆了

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▲Global Mall桃園A19日春木瓜牛奶推木瓜牛奶第2杯現折19元、番茄梅果汁第2杯半價。（圖／Global Mall提供）

▲日春木瓜牛奶被爆部分門市使用發霉水果。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖飲料店「日春木瓜牛奶」網路上有自稱前員工指出，將果農要丟棄的發霉、腐爛的木瓜，送至旗下直營店做成飲品販售，還附上與日春老闆的LINE截圖，且點名5間直營店，其中3間分別位於京站、信義A8與大直美麗華，百貨業者對此表示已對該櫃位做複查，均符合食品安全，大直美麗華則初步回覆尚在確認中。

近日在臉書社團「爆料公社二社」有民眾爆料，指出連鎖飲料店「日春木瓜牛奶」使用發霉腐爛的木瓜，並貼出疑似該品牌執行長，在line群組教導員工如何處理發霉木瓜的教學截圖，消息曝光後引發網友不滿，另有吳姓網友更點名也有加盟店訂爛瓜，包括京站信義A8與大直美麗華，以及長庚醫院等。

對此京站表示，京站一直都重視食品安全與消費者權益，除定期送檢SGS查核館內相關食安，也已立即自查館內日春，稽查結果正常，也會持續關注，確保食品的品質與安全無虞。信義A8則回覆百貨自主檢查，原物料部分皆合乎衛生與期效。品牌都有配合定時食安外部稽核，皆符合食品安全。大直美麗華則表示會加強衛生管理，目前不便回覆。

而台北市衛生局今（2／17）也派員前往信義A8館稽查，現場未查獲有發霉及逾期食材等情事，但查有業者現場未出示木瓜來源憑證缺失事項，目前已令2／20前改善，若屆時未改善，可開罰6萬元到2億元罰鍰。

關鍵字：

飲料店, 食品安全, 木瓜事件, 爆料, 連鎖店

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