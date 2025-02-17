男人都迷戀！《單身即地獄4》李時安私服穿搭範本　皮外套、運動鞋必備

記者李薇／台北報導 圖／youseeany IG

韓綜《單身即地獄4》中，人氣超高的李時安因為出眾的外貌，在節目中成為許多男性的首選對象，尤其與男嘉賓陸俊諝同床纏綿的畫面，更立刻掀起話題，最近陸俊諝再度於IG發表最終感言，並且PO出與李時安的照片，讓粉絲不禁猜測是「官宣戀情」，討論度爆棚！以下就盤點李時安穿搭風格，讓妳輕鬆成為人氣焦點。

＃皮革外套是必須

從李時安的照片可以發現，天冷氣季節她特別喜歡皮革類型的外套，不僅保暖又很有個性，像是黑色皮革設計的西裝外套，或是咖啡棕色的外套，裡面簡單搭配T恤或是洋裝就很有型，當然皮革拼接泰迪熊毛絨的款式，不需要過多複雜穿搭，一套就很有型。

＃極簡襯衫鬆弛滿分



從李時安的穿搭風格中，可以看到襯衫是她很常出現的單品，比較寬鬆的廓形，以清爽藍色條紋、素淨無圖案的白色，都是一路可以穿到春季的好物，底下搭配牛仔短褲將襯衫紮進去，或是隨意外放搭長牛仔褲，都很有愜意的法式氛圍感。

＃運動鞋更時髦

比起近年流行的娃娃鞋、樂福鞋等等，李時安私服外出更喜歡運動鞋的穿搭，更為時髦有力，同時也能久走不累，不管是短裙還是長褲，都可以輕鬆搭配，即使比較有運動感的線條與設計，也能讓整體造型變得年輕有活力。