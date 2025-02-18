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韓妞人手一件的「毛毛外套」怎麼搭？5大穿搭示範一次看

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文／美人圈

2025年韓國的流行又變了，繼先前編輯介紹的短版羽絨外套，今年不少韓妞也選擇穿上保暖又貴氣的「毛毛外套」，大走Slavic Core風！想入手一件毛毛外套，卻又苦於不知道該怎麼搭配，害怕自己穿出大齡姨味？以下5大毛毛外套穿搭示範學起來，讓你氣場翻倍，立刻晉升時髦小姊姊。

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲韓國流行保暖又貴氣的毛毛外套。（圖／IG@hi_sseulgi、@katarinabluu、@_imyour_joy）

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲保暖又貴氣的毛毛外套，穿上氣場翻倍。（圖／IGIG@misochu、@_s_hj、@chaaemonie）

毛毛外套穿搭示範1：毛毛外套＋工裝褲

Red Velvet成員Joy這回大走俏皮少女風，浮誇的白色毛毛外套與少女感粉色工裝褲意外撞出和諧對比，再搭配上Crocs短靴以及鉤針毛帽，減齡十足。值得一提的是，Joy一直很遵循全身配色不超過3種的「三色規則」，黑、白、粉的搭配不僅能避免看起來過於花俏凌亂，還能保持整體穿搭的比例和平衡。

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Red Velvet Joy。（圖／IG@_imyour_joy）

Somi同樣以浮誇皮草外套內搭美式風格的短T，橄欖綠工裝褲搭配波希米亞風的麂皮短靴率性十足！

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Somi。（圖／IG@somsomi0309）

毛毛外套穿搭示範2：毛毛外套＋絲襪＋短裙

散發貴氣感的皮草外套也是今年冬天必備的流行單品！Joy第二套穿搭就大走甜辣女團風，學院風的百褶短裙配上份量感的皮草外套，由於下身露膚度高，所以不會顯得整身很臃腫，反而達到上下平衡得作用。且黑絲襪搭配泡泡襪的造型也很修飾腿型，小腿肌明顯的女生可以把這招學起來，輕鬆擁有女愛豆的鉛筆細腿。

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Red Velvet Joy示範甜辣女團風。（圖／IG@_imyour_joy）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

如果穿稍微寬鬆大件一點的毛毛外套在視覺上會呈現一種下身失蹤的感覺，讓整體造型相對集中在展現美腿的部分，小個子亦更顯可愛感。

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲毛毛外套＋絲襪。（圖／IG@douneo）

毛毛外套穿搭示範3：毛毛外套＋西裝褲

Red Velvet成員瑟琪在透視感上衣外面配上蓬鬆的毛毛外套，下身則以幹練直條紋西裝褲和運動感樂福鞋去做風格上的混搭。最加分亮點莫過於臉上的無框眼鏡，為整體穿搭注入一點Geek Chic的氛圍，態度滿分。另一位韓國博主＠onesujin則是配上遮耳的飛行員毛帽來增添造型亮點，休閒與正式感的對比相當搶眼。

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Red Velvet瑟琪。（圖／IG@hi_sseulgi）

 
 
 
 
 
 
 

毛毛外套穿搭示範4：毛毛外套＋丹寧牛仔褲

毛毛外套與丹寧牛仔褲的搭配，是冬季中最經典且時髦的組合。毛毛外套帶來溫暖與華麗感，而牛仔褲則平衡了整體造型，增添隨性休閒感，穿搭新手也能很快掌握！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毛毛外套穿搭示範5：毛毛外套＋灰色休閒棉褲or運動褲

毛毛外套+灰色休閒棉褲或運動褲的搭配，完美結合溫柔慵懶感和隨性街頭風，不管是出門約會、逛街還是居家休閒都超適合。微寬鬆棉褲和運動褲本身就很修飾腿型，再配上毛毛外套，不但削弱過於居家的感覺，藏肉效果更是一絕，過年不小心長肉就靠這穿搭挽救！

▲毛毛外套穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲毛毛外套搭配灰色休閒棉褲。（圖／IG@flamme.ji、小紅書@Kstyle穿搭日記）

 
 
 
 
 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 保暖, 外套, 穿搭, 毛毛外套

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