保暖必備「麵包外套」10款推薦　顯瘦穿搭技巧、清洗保養方法一篇搞定

文／美人圈

寒冷的冬天，一件保暖又時尚的「麵包外套」絕對是必備單品！蓬鬆柔軟的外型，就像剛出爐的麵包一樣誘人，不僅保暖度十足，價格也相當親民，難怪成為2025年韓妞人手一件的熱門款！本文精選10款不同品牌、風格的麵包外套推薦，並分享顯瘦穿搭技巧及清洗保養方法，讓你輕鬆駕馭這個冬季潮流！

▲保暖又時尚的麵包外套是冬季必備單品。（圖／IG@j876my、@fila_korea）

什麼是「麵包外套」？

「麵包外套」其實就是絎縫紋路較大格的填充外套。除了平價的鋪棉材質，現在也有許多品牌推出羽絨、化纖羽絨等輕盈保暖的填充材質，讓外套看起來更加蓬鬆飽滿。麵包外套款式多元，從短版到長版都有，寬鬆的廓形設計更具有修飾身材的效果，各種身型都能輕鬆駕馭。

▲Winter、Somi全昭彌。（圖／New Balance、IG@thenorthface_whitelabel）

如何挑選最適合你的麵包外套？



版型



別以為麵包外套越大件越顯瘦！合身的直筒版型才是修身關鍵。

短版：適合小個子，比例更好、顯高顯俐落。

長版：適合寒冷天氣，包覆感強，保暖度更升級。

顏色



低飽和度的米色、白色、駝色等溫柔又顯白。想嘗試高飽和度色彩，如螢光色、粉紅色等會有膨脹感，視覺上比較容易顯胖，微胖身材和黃黑皮一定要避雷！但平時如果穿搭風格強烈者，還是可以大膽嘗試亮色、金屬色，能很好地增添個性，打造潮流感。

蓬鬆度



適中蓬鬆感能增添層次感，適合身型纖細或身材高挑的人。

細節＆材質



腰部收腰設計更修身，連帽或立領款式保暖度更高。輕量材質如羽絨或科技棉則能提升舒適度。

▲麵包外套要選擇合身的直筒版型才是修身關鍵。（圖／IG@h.yeli、@douneo）

10款「麵包外套」推薦

The North Face SUPERFLEX NUPTSE 麵包外套

韓國限定的The North Face White Label也推出一款SUPERFLEX NUPTSE麵包外套，採用具有彈性的薄型超輕面料製成，具有極佳的貼合度，且高領設計保暖度極佳，同時短版剪裁也不會過分短，恰到好處得修飾腰身線條，上身顯瘦超有感。Somi全昭彌同款肯定要收。

▲The North Face SUPERFLEX NUPTSE 羽絨外套，約NT$8,596。（圖／The North Face）

Discovery Expedition 鵝絨短版羽絨外套

Discovery Expedition麵包外套男女都能駕馭，採用頂級歐洲鵝絨，大大提升保暖度及輕量性。連帽設計可加強保暖性抵禦寒風，且外套本身還兼顧防水、防風特性，即便是遇到霸王級寒流，裡面也只用內搭輕薄衣物就很溫暖，完全不擔心變成行走的肉粽！

▲Discovery Expedition 鵝絨短版羽絨外套，NT$10,300。（圖／Discovery Expedition）

國家地理服飾 CAYMAN PRO 長版麵包外套

國家地理服飾推出的CAYMAN PRO長版羽絨外套深受韓妞們追捧，不僅僅是因為它長版設計包覆感強，輕量高品質的鵝絨保暖度極高，防水又防風，搭配連帽設計能提供頭部額外的保護，避免寒風侵襲，賦予溫暖和滿滿安全感！

▲國家地理服飾 CAYMAN PRO 長版羽絨外套，NT$14,480。（圖／IG@youuuuuume、國家地理服飾）

New Balance 運動短版鵝絨外套

Winter同款麵包外套怎能不收一件！韓國New Balance推出的運動風麵包外套採用歐洲鵝絨填充，增強輕盈保暖性，能抗菌特殊加工通過阻隔細菌和黴菌具有抗過敏、除臭功能，表面帶有奢華光澤感，加上胸前的NB Logo點綴，對比撞色營造出鮮明的視覺效果。此外，這款外套下襬鬆緊束口設計，讓整體防風更嚴密，同時也更修身。

▲New Balance 運動短版鵝絨外套，約NT$6,794。（圖／New Balance）

GU HEAT PADDED夾層外套

GU HEAT PADDED夾層外套價錢超親民，但保暖效果絲毫不輸給大牌！具保溫機能的中空纖維填充能保持溫暖，還提升了耐久防潑水機能。高領和具深度的可拆式連帽可包覆整個臉部，同時下襬抽繩設計，寒冷時可收緊。雙向拉鍊在溫暖的場所可從下方打開調節溫度，搭配露出一點點內搭的穿著方式超級時髦！

▲GU HEAT PADDED夾層外套，NT$1,490。（圖／GU）

Mercci22 立領格紋羽絨外套

漢娜妞自創品牌Mercci22打造一款夢幻度超標的立領格紋麵包外套！內層注入鬆軟的鴨絨，高領設計很修飾脖子線條，同時野餐田園風的藍白格紋圖騰配上胸前刺繡Logo散發甜美氛圍，誰穿誰可愛。

▲Mercci22立領格紋羽絨外套，NT$2,980。（圖／Mercci22）

FILA FLOW DOWN超輕量羽絨外套

FILA全球品牌代言人韓韶禧率先帶貨的全新FLOW DOWN超輕量麵包外套，使用PERTEX QUANTUM優質面料，輕盈又兼具防潑水與防風機能，呈現光澤高級感。簡約大氣的設計搭配豐厚羽絨填充，帶來絕佳的保暖效果，搭配運動或休閒褲款，展現與眾不同的自信與美感。寶寶藍和經典白都是百搭配色，怎麼搭都展現個人風格。

▲FILA FLOW DOWN超輕量羽絨外套，特價NT$6,496。（圖／FILA）

GAP Logo連帽羽絨外套

GAP Logo連帽麵包外套外型極簡俐落，溫暖米色調盡顯氣質！立領連帽設計提供溫暖包覆，袖口還有GAP Logo低調點綴，雙側設計有大容量口袋可以置放小物品，天冷也能給予雙手保護，合身版型能增加上半身顯瘦視覺，價位也算相當好入手。

▲GAP Logo連帽羽絨外套，NT$4,999。（圖／GAP）

MLB Korea鴨絨外套

想要在冬天脫穎出眾，MLB Korea的鴨絨麵包外套絕對是潮酷之選！版型上特別針對亞洲人身型去做設計，因此上身特別顯瘦，金屬感面料加上紐約洋基隊Logo設計，辨識度滿分。

▲MLB Korea鴨絨外套，NT$9,290。（圖／MLB Korea）

CACO 立領率性鋪棉外套

CACO麵包外套是風衣材質，手感絕佳，立領剪裁讓脖子更保暖，下擺抽繩設計則能自由調整穿搭鬆緊度，修飾各種身型！清新白色配色怎麼搭都不擔心出錯，是百搭首選色。

▲CACO 立領率性鋪棉外套，NT$1,390。（圖／CACO）

麵包外套的顯瘦穿搭技巧



技巧1.內搭不要太厚重，以輕薄為主

麵包外套本身就有厚度，內裡若搭配厚實毛衣或厚棉T，容易看起來虎背熊腰！可選擇輕薄內搭或較貼身單品，怕冷的女孩就穿素色發熱衣，輕鬆穿出顯瘦時髦感。

▲搭配貼身T恤、修身上衣可以減少整體厚重感。（圖／IG@j876my、IG@1yeah_silver）

▲麵包外套搭配貼身單品更顯瘦。（圖／IG@douneo、@j876my）

技巧2.搭配短版上衣，高挑顯瘦

不少韓國時尚博主會在麵包外套內搭配短版上衣，適度露膚不但性感撩人，纖細腰圍曲線還能削弱外套的厚重感！建議下身搭高腰牛仔褲，把視覺重心聚焦在上半身腰部最瘦的地方，就會高挑顯瘦。

▲麵包外套內搭配短版上衣。（圖／ IG@douneo、IG@h.yeli）

▲微露出腰圍曲線能削弱麵包外套的厚重感。（圖／ IG@mulbada、IG@h.yeli）

麵包外套＋高腰牛仔褲

想不到麵包外套怎麼搭？下半身選萬能牛仔褲不會出錯，不論是直筒或是廓形牛仔褲，一定要記得挑「高腰」款式！不僅能平衡麵包外套的蓬鬆感，還能拉長腿部線條、打造完美比例，是韓妞們的不敗穿搭公式。

▲麵包外套搭配高腰窄管褲／直筒牛仔褲 ➝ 修飾腿部線條，顯高顯瘦。（圖／ IG@mulbada、IG@_s_hj）

▲麵包外套搭配牛仔褲一定要挑高腰款式。（圖／ IG@j876my、IG@sora_pppp）

麵包外套保養方法

1.避免頻繁水洗，選擇局部清潔

平時可以用濕布擦拭污漬，輕微髒污不用整件水洗。若需要清洗，請先查看洗滌標籤，確保是否能水洗或乾洗。

2.掌握正確清洗方式，避免變形

機洗：使用冷水 + 溫和洗衣精，選擇輕柔模式。

手洗：用冷水輕壓清洗，不要用力搓揉或擰乾。

切記要避免漂白劑＆柔軟精，會破壞防水層。

3.低溫烘乾或自然晾乾

避免陽光直曬，可放在陰涼通風處晾乾！若使用烘乾機，記得放入乾淨的網球，幫助恢復外套的蓬鬆度。

4.收納時避免擠壓、放置乾操通風處

存放在乾燥、通風的地方，避免潮濕發霉。

最好用衣架掛起來，或放進透氣防塵袋，避免壓扁導致保暖效果變差！

5.防止異味＆防水層保養

長時間不穿時，可放除濕包或竹炭包，避免潮濕異味。

若外套有防水塗層，使用專用防水噴霧，維持防潑水效果。

▲只要正確清潔與保養，你的麵包外套就能長久保持保暖&好看！（圖／ IG@sora_pppp、IG@mulbada）

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