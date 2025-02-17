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安格斯12星座一周運勢2／17-2／23　天秤腦補過頭、摩羯談感情面對現實

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

水星、金星一頭一尾的連結，無疑也為牡羊座牽起了千里之緣，想要脫單的牡羊別老是覬覦著窩邊草或舊情人。戀愛行情水漲船高，適合向外拓展，有機會藉著遠行、旅遊的過程中遇見對象或是牽線月老，有伴的牡羊則適合計畫一次特別的約會，感情會更加濃烈。這周的貴人運也很不錯，在職場上能獲得前輩的幫助，讓你加速達成目標。

金牛 4.21～5.20

再務實的金牛座也有浪漫感性的一面，這周的你受到金日交夾合相的影響，特別敏感，也容易為小事走心，這段時間與情人之間需要更有耐心的磨合，多傾聽對方，你們的感情將會更進一步。單身的金牛魅力滿點，社交場合上特別容易吸引目光，可能會有意想不到的邂逅，記得多觀察對方是否真的是合適的伴侶人選。

雙子 5.21～6.20

木星在這周默默的由逆轉順，而這其中能收割木星好運的最大受惠者，莫過於本命宮位的雙子！這周能從百般糾結的人際泥沼中脫身，有望在人群中拿回屬於自己的話語權，影響力將大幅攀升！積極參與社交活動能讓你獲得新的機會與資源。本周財運有提升的趨勢，適合進行理財規劃。此外，感情運勢也很不錯，有伴的你和另一半默契滿分，適合規劃未來，但要留意別太過強勢。

巨蟹 6.21～7.21

別老是讓自己沉浸在籠罩著巨大壓力的有毒環境！隨著木星的變化，巨蟹座這周若想逆轉低潮，就要試著讓自己更柔軟、更「感性」。近期適合讓自己走入浪漫氛圍中，有伴的你可以安排一次用心的小約會，讓對方感受到你的溫暖體貼，感情將更加穩固。單身者若表現出過於強大的防備心，可能會讓到手的緣分溜走，試著放鬆一點，順其自然發展吧。

獅子 7.22～8.22

這周獅子座受惠於金星與木星順轉的影響，人際上鋒芒嶄露，能成為眾人注目的焦點。單身的獅子桃花旺，容易吸引到欣賞你的人，但要確保對方是真的懂你，而不只是被你一時的光環所惑。人際方面，與人合作將比單打獨鬥更順風順水，甚至能發揮「喬王」潛質，搞定人群中各種爭端，為大家爭取利益，也造福自己。

處女 8.23～9.22

主星的位移悄悄破壞了前一段子星空的風調雨順，這周處女座感情顯得晴時多雲偶有雨，有伴的你可能會因為一些瑣事與對方產生摩擦，建議別太糾結細節，學會放下，反而能讓關係更和諧。單身的處女座這周桃花運尚可，但在水星影響下，你可能會過於理性分析對方，不妨放輕鬆，享受交流的過程比任何事都重要。

天秤 9.23～10.22

沒來由的胡思亂想看似不影響大局，但可能毀掉你的一手好棋喔！這周天秤運勢上最大的敗筆，恐怕就要屬自己過於多心猜疑了。特別是感情上有風有雨，有伴的你可能會因為對方的態度而有些玻璃心，但其實很多事情都只是自己腦補過頭了，正面溝通才是理解彼此的關鍵！單身者則有機會遇到讓你怦然心動的人，但要記得別太衝動，慢慢觀察才不會嚇跑好對象。

天蠍 10.23～11.22

儘管生活中仍難免迎來風風雨雨，不過在金星座落於男女宮位的影響，能流露出屬於天蠍獨有的浪漫感性的特質，愈是溫柔內斂，愈能為你引來好運能量。愛情運勢乘風破浪，有對象者感情運穩定，有伴的你會感受到另一半給予的支持，兩人關係進一步加深。單身者能輕鬆收割桃花，人群中的你記得大方一點，才不會錯過好機會。

射手 11.23～12.21

金星亦師亦友，為這周扮演了相當重要的角色。射手將從感官樂趣移轉，逐步傾向精神方面的滿足，這段時間，感情上變得理性，除了浪漫談情之外，也會更重視未來及精神交流，如果情人不能和你有同等的視角與高度，則容易流於爭吵。此時算是積極表現的巔峰期，有機會得到長官或是貴人拔擢，進退得宜的交際手腕變得更為重要。

摩羯 12.22～1.19

摩羯這周運勢穩定中暗藏挑戰，特別在感情環節上，有伴的你可能會因為現實問題與對方討論未來，這是深化感情的好時機，不要逃避溝通。單身的摩羯對感情似乎過於實際，少了一點浪漫想像，導致有好機會時容易錯過，千萬別把戀愛當成工作任務來執行，不妨試著用直覺去感受，同時也要避免患得患失。

水瓶 1.20～2.18

水瓶這周二宮變得熱鬧非凡，也意謂著近期財運活絡，有機會透過投資或小額儲蓄獲得收入以外的獲利，不過也要注意自己在娛樂花費上的開銷是否失衡，避免得了小錢卻失了大錢。感情運有亮點，有伴的你們感情穩定，彼此能夠坦誠交流，讓感情更進一步。單身者遇到心動的對象別猶豫太久，建議大膽一點，主動開啟話題吧！

雙魚 2.19～3.20

小媳婦總有熬成婆的一天，雙魚座歷經好段時間雲霄飛車般峰迴路轉的感情，這周開始隨著太陽、水星本命宮位合相夾角迎來了逆勢轉順的曙光，不被看好的感情很可能有相當驚人的發展，而無心插柳也很可能出現柳成蔭的圓滿收割，至於有伴的雙魚能與情人共渡十分愉快的時光，除了吃喝玩樂，也要收收心專注在其它重要的事物上。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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