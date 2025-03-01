巴黎女人都在背的小眾品牌全新包款推薦　Polène柳樹包、RSVP眼睛包

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Polène Paris、Lemaire、Cahu和RSVP Paris等法國小眾品牌持續熱賣，成為新時代巴黎風格的代表。以下，我們將逐一介紹這些品牌的設計與2025年全新包款的迷人之處。

巴黎一直以來都是時尚優雅品味指標，游刃有餘地在經典與現代、永恆與潮流之間取得完美平衡。雖然頂級品牌百家爭鳴，愛馬仕、香奈兒、路易威登、迪奧等一線精品穩站經典象徵，但如今，一批獨立包款品牌已經悄然崛起，為追求低調優雅、卓越工藝與可持續理念的巴黎女人、時髦精提供更獨特的選擇。

過去幾年，Polène Paris、Lemaire、Cahu和RSVP Paris等法國小眾品牌脫穎而出，成為新時代巴黎風格的代表。這些品牌擁抱更個性化且更具意義的時尚觀念，是對過去十年席捲市場老錢風審美的一種回應。以下，我們將逐一解析這些品牌的設計哲學與2025年的亮點新作。

法國小眾品牌推薦：Polène Paris

Polène強調雕塑感與手工藝術的完美融合

Polène近年來成為巴黎最受喜愛的獨立包款品牌之一，其設計風格將建築美學與傳統皮革工藝巧妙融合，無Logo的低調質感以及高品質的保證深獲大家喜愛，旗艦店至今仍大排長龍。這個由三位兄妹創立的Polène強調有機流暢的輪廓，並堅持選用最高品質的皮革，每只包款皆由西班牙工匠手工打造，因此保有極致的觸感與經久耐用的特性。

Polène Paris 2025包款推薦：

Numéro Neuf Mini-Wilo 柳樹包（Chalk）

甫於2024年推出的Plèi系列最新包款，從品牌名稱出發，有Play、翻玩升級再造皮革含義，包括小型皮具、吊飾、皮革花朵和充滿夏日風情的Solé皮革珍珠包包。 Numéro Neuf Mini是此系列中第二款由升級再造皮革餘料製成的柳樹包。

Numéro Neuf Mini – Wilo 柳樹包（黑）



Numéro Neuf Mini包款運用皮革餘料以柔軟蓬鬆的環形流蘇打造，需經多道工序，其中176條流蘇的縫製需由兩人協作，耗時十小時方能完成。在Ubrique的皮革工坊中，工匠將皮革餘料預裁成條狀，並利用模切工具製成流蘇。 三種不同長度的流蘇分別回折，形成漸變層次的效果。可肩背、手提或置於臂彎，背攜時輕盈靈動，流蘇如纖細的柳葉隨風搖曳，優雅又可愛。

Lopio 水桶燈籠包



2025年新春，Polène推出Lopio系列，靈感來自農曆新年及元宵燈籠，將水桶燈籠包染上石榴紅，並配上內附的皮革紅包袋，象徵吉祥如意。這款限量包款每個細節都經過精心設計，並以十二個皮革片連接而成，象徵著十二生肖，這些皮革片一一縫合在模具上，並由繩索將它們連接起來。同時，為了呼應蛇年，包包底部的Polène標誌經過精緻的重新設計，輕輕勾勒出這一年專屬的生肖，小巧精美、應景又討喜，非常推薦。

Numéro Dix 月牙包



Polène Numéro Dix是一款以圓形造型和手工縫製的半月包款，2024年推出後深受喜愛。而最新一款版本，半月形包殼飾有波浪形皮革浮雕，這是展現精湛的品牌製工，當然，也依舊秉持每個扣環均由手工安裝並縫製，獨特有魅力。

法國小眾品牌推薦：RSVP Paris



RSVP Paris致力於探索現代工藝之美

同樣是來自法國的包款品牌RSVP Paris，是設計師於2015年所創立的獨立品牌，這個品牌取名很有意思，源自法文「Répondez s'il vous plaît」（請回覆）一詞縮寫，希望藉以透過產品邀請人們探索參與活動，進而更認識品牌的設計與理念。品牌有制定每個系列限量生產500件，這也是品牌於永續理念的落實政策。

RSVP Paris 2025包款推薦：

Low Five 水桶包

Low-Five水桶包的靈感來自瑞典藝術家Stig Lindberg於20世紀40年代為陶瓷製造商Gustavsberg設計的「Veckla」花瓶。外部採用義大利小牛皮設計，內部襯有絨面超細纖維布料。 設計具有四個側袋和一個大的中央隔層。借助可調節的肩帶，可斜背或肩背。隔層採用拉繩固定。

Golden Eyes 眼睛包

Golden Eyes金色眼睛是RSVP Paris首個系列的標誌性包款。它的名字來自正面的兩塊金色金屬件，讓人聯想到一張臉，十分可愛。這顆包款附有可調節的肩帶，同樣可以斜背或肩背。另外，內部設有一個隔層一個貼袋，以及隱形磁性扣件閉合，非常實用。

Duosmooth dulce silver 雙人包



Duo包是Golden Eyes包款的延伸款。由兩個隔層和中央袋所組成。非常適合日常使用，配有可調節的肩帶，可以以六種不同的長度佩戴，從肩帶到斜背都適合。

Milkman 牛奶盒包

Milkman包款的靈感來自牛奶紙盒，是一款方形底座小水桶包，配有流蘇和拉。附有可調節的肩帶，因此，可以拿在手中、肩背，側背。採用單隔層設計，大尺寸手機也放得下，喜歡特殊造型的時髦精可以參考看看。

法國小眾品牌推薦：Lemaire

Lemaire知性極簡兼具實用

由Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran主導的Lemaire，一直以來都是法式極簡與低調內斂美學的象徵。他的皮革製品如同成衣系列般，以強調流動感、質感與結構的和諧，不僅知性又隨性，是最純粹的巴黎風格，也因此擄獲眾粉絲追捧。

Lemaire 2025包款推薦：

Medium Croissant Bag 可頌包

Lemaire推出Medium Croissant Bag，這款包款是標誌性Croissant Bag的中型版。靈感來自剛出爐的可頌麵包，擁有自然彎曲的曲線與柔軟的廓形。包袋選用植鞣皮革，無內襯的設計使其能夠依據使用者的身形自然貼合，既詩意又實用。對於喜愛紅色系，偏好極簡風格的消費者而言，Lemaire這顆包款絕對是優雅從容的最佳詮釋。

Crossbody Filt Net Shopping Bag 尼龍購物袋



中型斜背尼龍購物袋。這款男女通用的包是Lemaire與Filt聯名的款式，Filt是法國歷史最悠久的網狀購物袋製造商，自1860年起開始運營。這款由精緻的尼龍製成，搭配深巧克力色植物鞣製皮革錶帶，不僅是日常穿戴的時髦配件，也是想要增添法式風情最佳的選擇。

法國小眾品牌推薦：Cahu



Cahu 時尚與工業風格的衝突

Cahu品牌的經典作品Le Grand Tote是一款大容量的包款，採用耐用且防水的PVC材料所製，兼具實用性與時尚感，因此成為都市女性的理想選擇。此外，Cahu也致力於可持續設計的推動，包款設計選用環保材質並減少生產過程中的浪費，不僅永續，也符合新世代消費者在選擇商品時的顧慮。2025年，Cahu 推出了全新Le Petit Tote，以更精緻的尺寸迎合日常需求，提供豐富的色彩選擇，讓使用者能夠輕鬆搭配各種造型。這種創新材質與結構感強烈的設計，讓Cahu成為尋求獨特風格消費者的心頭好。

Cahu 2025包款推薦：

Collectivo 水桶包

這顆花桶包與設計師Kenza Iatrides合作，以PVC廢料製作，加上藝術噴漆，不僅展現獨特的花園氛圍，還增添春天立體花卉的效果，美麗又環保，讓人心花怒放。

Le Grand Tote 雙色托特包



這顆包款除了實用，就是實用，採用防水PVC帆布所製作的托特包，因為加上100%純棉襯裡，包款的柔軟度得以維持。外形光滑。 堅固耐用，絕對讓通勤的時髦精不怕任何風吹雨打。而多種的鮮豔雙色搭配，讓你可以不怕與其他人撞色。

這些巴黎小眾品牌的興起，象徵當代巴黎時尚迷對於個性化與專屬意義感的追求實踐，不僅僅是外在美感，更是對工藝、道德標準與內涵的關注。巴黎女人用他們的選擇證明，風格不僅是一種審美表達，更是一種個人價值觀的體現。這種兼具美感、品質與道德意識的平衡，正是巴黎最令人嚮往的時尚新標準，不是嗎？

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