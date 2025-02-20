Lisa《白蓮花大飯店3》首映同款高跟鞋神到了　蝴蝶結＋水鑽英國皇室也愛穿

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BLACKPINK Lisa近日出席《白蓮花大飯店3》首映，穿上來自韓國的Miss Sohee高級訂製服，鞋款選用AQUAZZURA「Bow Tie」系列Crystal Tulle，展現華麗優雅的女性樣貌。

如前言所述，2025年2月10日《白蓮花大飯店3》在洛杉磯舉辦首映，BLACKPINK Lisa也出席此次盛會。

並穿上來自韓國的Miss Sohee高級訂製服，真絲雪紡搭配珍珠與水晶，鞋款則選用AQUAZZURA「Bow Tie」系列 Crystal Tulle作為搭配，此雙鞋的蝴蝶結設計象徵甜美，能展現現代女性的自信與優雅風格。

Bow Tie系列為品牌標誌性設計款式，經典的鞋型更因英國皇室成員穿著而成名，是奢華與高貴的代名詞，穿上除了能展現好比例更能彰顯獨特優雅的自我品味。

Lisa此次選用穿著的是Bow Tie系列的Crystal Tulle鞋履，鞋款使用細膩微透明的材質呈現，能為穿著者帶來良好的舒適性，展現自信。而鞋身搭配璀璨的水鑽裝飾，讓穿著上能聚焦眾人目光，讓足下造型更具重點。

AQUAZZURA是義大利文ACQUA和AZZURRA的結合，意旨「藍色的水」，品牌於地中海成立，有著熱情奔放的義式氛圍，每雙鞋履都是工匠細膩的手工製作而成，極具職人精神，舒適耐用，內外兼具。

創意總監兼創辦人Edgardo Osorio擁有豐富的品牌工作經驗，最後選址於佛羅倫斯創立自己的品牌，匯聚藝術精神與充滿活力的色彩，展現優雅與奢華的交織作品，希望讓時髦女性能深刻感受如同夢幻般的鞋履體驗與創作能量。

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