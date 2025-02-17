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美周記／客製化正夯！Dior香氛世家瓶蓋任你搭、M.A.C幫你將圖騰印在彩妝上

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▲▼美妝客製化。（圖／品牌提供）

▲將迪奧經典圖紋設計成香水瓶蓋，相當吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝品牌越來越走向客製化，來迎合消費者需求，像是迪奧香氛世家就在香水瓶蓋上大做文章，特殊的瓶蓋宛如迷你藝術品，與品牌經典圖紋設計完美融合，而M.A.C的全球首家禮物概念店也於上周在大稻埕開幕，訴求獨一無二的包裝，將你的心意贈與最重要的人。

香水不僅要比「香味」，香水瓶身更要比美，迪奧香氛世家全新瓶身以經典高訂元素精緻設計，高貴大膽的香氛作品質感更臻上乘，致敬迪奧先生兼具高級訂製設計師與調香師身份。

▲▼美妝客製化。（圖／品牌提供）

▲▼美妝客製化。（圖／品牌提供）

▲將喜愛瓶蓋與香水配對，打造你獨一無二的香水。

不僅是瓶身，就連香氛的瓶蓋也注入高訂靈魂，宛如迷你藝術品，其中經典「約依印花圖紋」，推出5款繽紛色可供選擇；而人氣不墜的「千鳥格紋」，也以藍色姿態亮相；「豹紋圖騰」華麗回歸，靈感取自迪奧先生的繆斯，她以手腕間的豹紋絲巾展現獨特魅力；經典的「籐格紋」也搭配不同色彩與材質更多變幻化；極具代表性的「緹花」圖紋，堪稱經典元素；「巴黎地圖」圖紋，由迪奧女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心設計，為這次瓶蓋系列再添亮點。

▲▼美妝客製化。（圖／品牌提供）

▲M.A.C全球首家禮物概念店位於大稻埕。

M.A.C在大稻埕特別打造全球第一家禮物概念店，讓消費者打造獨一無二的特色禮物。繽紛豐富的牆面上陳列著各式禮物盒、各色緞帶與禮盒掛飾，搭配彩色圖騰列印與雷射刻印，印製在明星商品之上，打造出絕無僅有的專屬客製商品。

▲▼美妝客製化。（圖／品牌提供）

▲▼美妝客製化。（圖／品牌提供）

▲▼美妝客製化。（圖／品牌提供）

▲挑選喜愛圖騰印製於產品上，搭配精緻包裝，打造獨一無二的客製化禮盒。

此外，還能選擇大稻埕店獨有圖騰，可作為禮盒掛飾、也可直接彩印於產品，加上精緻包裝服務，這不僅是一份封存美好旅遊記憶的紀念品，也能是承載滿滿心意的獨特伴手禮。

關鍵字：

美妝, 客製化, 香水, 禮物, 包裝

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