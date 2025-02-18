檀健次升格FENDI男裝代言人！手拿刺繡包新造型曝光　帥萌融化網

記者鮑璿安／台北報導

大陸男星檀健次因演出熱門劇集《獵罪圖鑒》、《四方館》等，人氣直升擁有大批粉絲，而他終於迎來了全新代言，正式升格FENDI男裝代言人，也驚喜曝光了他出鏡的形象照。畫面中檀健次換上多套新裝，散發他獨特的甜帥氛圍，簡直電暈大批粉絲，也更加期待雙方未來的合作。





▲檀健次示範FENDI 2025年春夏男士系列，升格FENDI男裝代言人 。（圖／品牌提供）

在本次官宣照片中，檀健次示範FENDI 2025年春夏男士系列，一口氣嘗試多種風格造型，先以一身胸前繡有FENDI Club徽章的深藍色羊毛休閒西服套裝亮相，搭配飾有同樣徽章的藍色羅馬小牛皮Peekaboo Soft Small男士包款，造型簡約而不失奢華。另外，也換上了俏皮圖騰的襯衫和短袖外套，彰顯檀健次獨有的帥氣。





▲檀健次示範 FENDI Crest徽章圖騰購物包。（圖／品牌提供）



FENDI此次宣布檀健次成為男裝代言人，雙方其實早有合作，回溯到2020年，檀健次多次身著FENDI亮相時尚大片，值得一提的是，在他主演的熱門劇集《獵罪圖鑒2》中，檀健次也曾多次身著FENDI服飾出鏡，將品牌的精緻與美學帶入角色。

同時，南韓人氣男團Stray Kids是近年來矚目的新星，Bottega Veneta宣布成員I.N成為最新的品牌大使，也釋出了全新的形象照，畫面中I.N穿著編織工藝的外套和西裝，彰顯不凡奢華魅力，與品牌格調相當契合。

▲Bottega Veneta宣布成員I.N成為最新的品牌大使。（圖／品牌提供）