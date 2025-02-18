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抗憂鬱、防失智！營養師曝可可「6大好處」　挑選70%巧克力才有用

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▲▼抗憂鬱、防失智！營養師曝可可「6大好處」 。（圖／Unsplash）

▲營養師提醒巧克力建議選擇純度高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

吃巧克力能讓人感受心情愉悅是真的，營養師高敏敏分享，吃可可有六大好處，不僅能抗發炎，還有抗失智效果，不過仍要提醒大家，市售巧克力大多都加很多油、糖，建議挑選70%以上高純度巧克力，才能真正發揮健康功效，避免帶來負擔。

▲▼抗憂鬱、防失智！營養師曝可可「6大好處」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#抗發炎

可可富含多酚（如黃酮醇） 具有強大的抗發炎作用，能抑制促發炎分子的生成，並減少一些慢性病的風險。

#促進腦部健康

可可中的黃酮類化合物能增強腦部血流量，幫助記憶力和專注力提升，同時降低阿茲海默症的風險，簡單來說可以減少腦袋「生鏽」。

#保護腸胃

可可中的膳食纖維和抗氧化成分能促進益生菌（如乳酸菌和雙歧桿菌）的生長，調節腸道菌群平衡，同時也有助於修復腸胃黏膜。

#保護心血管

可可中的黃酮類化合物能改善血管內皮功能， 降低壞膽固醇，提高好膽固醇，同時減少血栓風險，就好比心臟的守護者。

#改善貧血

如果你容易疲累或有缺鐵性貧血的問題，可可是個不錯的選擇，可可富含鐵，是促進血紅素生成的關鍵營養素，而可可中的抗氧化成分還能增強鐵的吸收率。

#舒緩情緒

可可含有苯乙胺和色氨酸 ，能刺激大腦釋放快樂荷爾蒙，如血清素和多巴胺，還能幫助舒緩壓力。

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