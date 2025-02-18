養肝就從「不熬夜」做起！6個「愛肝好習慣」趕快學起來

▲早點睡覺是最容易的養肝方法。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉涼，總覺得怎麼睡都睡不飽，有時候一點小事也容易動怒？若有以上症狀，建議從養肝開始下手，人家說養肝就等於養命，退一步來說，女生如果在意膚色暗沉，想除去肌膚黃感，同樣也可以從護肝下手，盤點6個愛肝小習慣，現在趕快學起來！

#不熬夜

維持規律的作息時間，晚上盡可能在11點之前睡覺，讓肝臟得到充分的休息，因為晚上11點到凌晨3點是肝臟排毒的最佳時間，因此絕對禁止熬夜。

#多喝水

多喝水可以補充體內水分，幫助增強血液循環、促進新陳代謝，幫助體內廢物排除，減少體內毒素就是減少對肝臟的損害。

#均衡飲食

盡量做到蛋白質、碳水化合物、脂肪、維生素、礦物質都能均衡攝取，盡量少吃辛辣與醃漬物，多攝取新鮮水果和蔬菜對身體有益。

#品嚐食物的原味

醬料盡量少使用，盡量攝取食物的原味，可添加少許鹽、胡椒來提味，清淡口味能減低肝臟負擔，多選擇綠色青菜蔬果，對於細胞修補有很大幫助。

#盡量不喝酒

肝臟代謝酒精的能力有限，久久小酌一次可以，但若是經常喝酒，恐有傷肝疑慮，別為了一時開心而損害健康。

#保持適量運動

現代人多少都有一點脂肪肝，除了從均衡飲食下手，保持適量運動習慣也很重要，加強鍛鍊運動能夠提升自身免疫力，對於改善脂肪肝也有助益。