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包開箱／BV前設計師畢業作Ciao Ciao必收！大口袋、繩結洋溢鬆弛美學

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記者鮑璿安 ／綜合報導

Bottega Veneta 創意總監 Matthieu Blazy正式畢業，而他執掌的最後作品2025春夏系列備受矚目，全新包款Ciao Ciao以俐落低調的設計語言持續風靡時尚圈，成為時尚迷入手Matthieu時代BV佳作的最後機會。

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲全新包款Ciao Ciao以俐落低調的設計語言持續風靡時尚圈。（圖／翻攝自IG）

在全球奢侈品市場銷售普遍低迷的情況下，開雲集團近日公布的2024年度財報顯示，Bottega Veneta全年銷售逆勢增長 12%，幕後功臣無疑是Matthieu Blazy 對品牌精準的策略把握，將傳統工藝融合獨特的編織美學，自然而然擁有死忠愛好者。而新作Ciao Ciao便是話題包款Andiamo的續曲，Bottega Veneta一向喜歡在名稱上注入俏皮意涵，這次也不例外，Ciao Ciao源於義大利語，擁有「你好」與「再見」的雙重寓意，代表著伴隨大家走過愉悅時刻。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2025春夏系列CIAO CIAO 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

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▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

新作Ciao Ciao融合柔軟的素面皮革材質，放大了大家對皮革材質的最初渴望，觸感溫潤輕盈，同時保留Andiamo個性化精髓，將經典Intrecciato 編織工藝與金屬繩結元素呈現在前方，編織元素減少卻不減奢華感。輕鬆垂下的翻口設計，搭配黃銅扭結更加極簡耐看，默默傳遞著義大利根源的奢華美學。而Ciao Ciao最對味的演繹方式，就是將絲滑皮革自然擺放出獨特弧度，口袋可內收或是外放，都有不同的鬆弛美感。

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲Ciao Ciao迷人細節。（圖／記者鮑璿安攝）

看更多話題包款

時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。

► 包開箱／泰星Apo機場時尚曬Dior極簡大托特包！奶茶色、棕色都超美

 

關鍵字：

包開箱, Bottega Veneta, Matthieu Blazy, 編織

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