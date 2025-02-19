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頭皮屑、落髮好苦惱？皮膚科醫師教5習慣養回瀑布級秀髮

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，根據2016年到2025年統計，今年是近10年來冬天冷最久的一年。面對乾冷天氣，肌膚補水需求大增，許多民眾會更換保濕補水的保養品，彤顏診所皮膚專科醫師陳鏡尹提醒，乾冷的氣候除了對於臉部肌膚會造成影響外，也會導致頭皮乾燥、發癢、頭皮屑，致使頭皮脫皮、紅腫、落髮。

漾澤,陳鏡尹,皮膚科,頭皮,保養。（圖／達志示意圖）

現代快節奏的生活，我們時常會忽略對於頭皮的照顧，加上冬天血液循環的速度變慢，頭皮無法吸收到豐富的養分，會導致頭髮的生長速度變慢，進而導致頭皮問題的出現，陳鏡尹表示，預防勝於治療，建議日常適當的保養頭皮，可以促進頭髮的生長環境，養出健康亮麗的秀髮。

1.清潔

針對自身的髮質狀況選用合適的洗髮品，如冬天容易乾癢的朋友可選擇由修護滋養類型的洗髮精，幫助秀髮保持水分、滋養髮質；而油性頭皮也可以選擇較為清爽的款式，透過洗髮精平衡頭皮油脂，降低髮根出油、扁塌、髮絲脆弱毛躁等問題。

2.保濕

頭皮是臉部肌膚的延伸，一樣需要細心呵護，中乾性頭皮可以選擇含有高持水力、保濕效果的髮品，像是頭皮專用的精華，於頭皮洗淨後適量滴於頭皮上按摩，有助於滋養頭皮提高頭皮的水分量，防止乾燥。

漾澤,陳鏡尹,皮膚科,頭皮,保養。（圖／達志示意圖）

3.梳頭

日常梳頭可以帶走頭皮和髮絲上的灰塵、皮屑等髒污，並且避免髮尾打結受損，同時在梳頭髮的過程中對頭皮適度的摩擦及按壓可以促進新陳代謝及血液循環，幫助穩固髮根。

4.飲食

建議有頭皮困擾的朋友們可以多攝取維生素B、C以促進毛髮生長，如芭樂、奇異果等，補充含鐵食物，如紅肉、魚類、堅果可降低掉髮風險，由於頭髮的基底為蛋白質，蛋白質攝取不足則會容易掉髮。

5.定期保養

透過專業技術，每周一至兩次的頭皮保養，針對不同頭皮困擾進行適合的療程。如冬天容易頭皮乾癢的中乾性朋友，可以透過加強保濕的護理方案，緩解因乾燥產生的搔癢、不適現象。

關鍵字：

漾澤, 陳鏡尹, 皮膚科, 頭皮, 保養

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