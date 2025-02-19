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試開箱／出自大品牌卻1000元不到！簡直佛系經營的高CP值美妝特蒐

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供、biodermafrance IG

物價齊漲！化妝品的價格也是年年攀升，讓小資族的荷包快凍不住。以下就分享幾款知名大品牌研製，但單品的價格竟然不超過1000元的隱藏寶藏好物，真的是佛系又好用的單品。

＃Minois 溫和乳霜，100ml、售價950元

Minois,貝膚黛瑪,L:A BRUKET,保養,美妝,。（圖／品牌提供）

歐洲有不少保養品牌都很重視天然有機的成分，2016年創立於法國的Minois蘊藏了媽媽對女兒的愛，由創辦人Hélène Fulchi所成立，因為太愛與女兒一同享受沐浴的親密時刻，研發出法國製造、98%以上天然成分的保養單品，守護更多媽媽與孩子一起成長的回憶；其中，法國媽媽們最愛的溫和乳霜簡直就是「萬用膏」，高比例添加的橙花花水、有機金盞花萃取、有機乳木果油，不僅可以舒緩各種孩童的肌膚問題，還能當作大人的護手霜、身體乳來使用，鋁管包裝方便攜帶，淡雅的花香與恰到好處的滋潤度，用過絕對會愛上。

＃貝膚黛瑪 速佳SOS修復護手霜，50ml、售價350元

Minois,貝膚黛瑪,L:A BRUKET,保養,美妝,。（圖／品牌提供）

憑藉小紅水風靡全球的貝膚黛瑪無疑是醫美保養界的標竿，用新開發配方與新科技的同時，也用實惠的價格呵護每個愛美的人，其中，這一支「SOS護手霜」更是以不到500元的價格在市面上販售，啡肽舒緩修復專利、「小紅水同款」DAF肌膚仿生修護專利通通都有，一抹就可以舒緩手部乾燥，CP值超級高。

＃L:A BRUKET 017椰香護唇棒，14g、售價550元

Minois,貝膚黛瑪,L:A BRUKET,保養,美妝,。（圖／品牌提供）

源自瑞典的無性別保養L:A BRUKET擁有極簡時尚美學，擅長與天然有機配方，打造療癒舒壓的美肌效果，在全球超熱賣的椰香護唇棒，奶潤的甜香在雙唇綻放，融化成為具有滋潤與保濕力的杏仁油和椰子油，只用在嘴唇太可惜，資深玩家都是當作萬用棒來使用，臉頰、手部乾燥通通都可以用它。

關鍵字：

Minois, 貝膚黛瑪, L:A BRUKET, 保養, 美妝

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