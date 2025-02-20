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《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線顯高又顯嫩

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《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線、女神氣場全開…搭配技巧學起來，顯高又顯嫩

▲李世榮。（圖／李世榮IG）

圖文／CTWANT

童星出道的女星李世榮，在《衣袖紅鑲邊》、《烈女朴氏契約婚》都有出色表現，新作品與羅人友一同演出的《加州汽車旅館》討論話題不斷攀升，近日也迎來溫馨大結局，身為浪漫愛情劇女王的李世榮，除了會演戲、衣品也相當好，這次就來一起看看她的私服穿搭技巧！

《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線、女神氣場全開…搭配技巧學起來，顯高又顯嫩

▲《加州汽車旅館》近日迎來溫馨大結局。（圖／李世榮IG） 

李世榮穿搭技巧：西裝套裝＋短版上衣

日前到紐約參加COACH 2025年秋季系列發表會的李世榮，穿上灰色系格紋西裝套裝，低調中帶出迷人氣質，落地褲裝剪裁展現帥氣俐落的一面。而內搭的黑色短版背心，不只小露性感腰線，還讓整體風格時髦且可鹽可甜，女神氣場全開。

《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線、女神氣場全開…搭配技巧學起來，顯高又顯嫩

▲李世榮前往紐約參加COACH 2025年秋季系列發表會。（圖／李世榮IG）

李世榮穿搭技巧：米色系襯衫＋高腰長裙

另一套也非常適合通勤OL借鏡的穿搭，李世榮一身優雅米色系襯衫＋高腰長裙，同色系與高腰都能讓整體看起來非常修長，而溫潤的米色調則能展現柔美感，再搭配最近超火的Fendi淺藍色Mamma Baguette，氣質直接飆滿分。

《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線、女神氣場全開…搭配技巧學起來，顯高又顯嫩

▲李世榮優雅同色穿搭。（圖／李世榮IG）

李世榮穿搭技巧：酒紅色毛衣＋卡其色短裙

這套甜美系女孩不要錯過的短裙穿搭，李世榮以Maison Kitsuné Paris簡約系酒紅色毛衣，搭配蓬鬆材質的卡其色短裙。除了色系搭配是亮點外，蓬蓬的短裙更是洋溢著青春氣息。搭配黑短襪＆樂福鞋，就是滿滿的學院風，看起來非常減齡阿。

《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線、女神氣場全開…搭配技巧學起來，顯高又顯嫩

▲李世榮減齡學院風穿搭。（圖／李世榮IG）

李世榮穿搭技巧：套裝＋條紋上衣

天氣漸漸暖和，衣櫃裡的春裝也要準備好，可以像李世榮一樣選擇一套淺色系的西裝套裝。想要營造高挑感，上身的外套就選擇短版設計，看起來比例很修長！內搭一件條紋上衣，就能打造迷人的法式風情，既正式又不失休閒感，學起來穿太時髦了。

《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線、女神氣場全開…搭配技巧學起來，顯高又顯嫩

▲西裝套裝內搭條紋上衣，既正式又不失休閒感。（圖／李世榮IG）

李世榮穿搭技巧：襯衫洋裝＋短版背心

這套以黑白色系的襯衫洋裝＋短版背心搭配，也非常適合春天穿搭，釋放出迷人小清新風格，讓李世榮甜度直接拉滿。翻領設計讓原本正式感的襯衫，看起來更添活潑，加上外搭的背心除了有層次感外，視覺上也能有好比例，搭配復古瑪莉珍鞋，仙氣不要太逼人！

《加州汽車旅館》李世榮衣品太好！西裝套裝小露腰線、女神氣場全開…搭配技巧學起來，顯高又顯嫩

▲襯衫洋裝＋短版背心的搭配非常適合春天穿搭。（圖／李世榮IG）

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關鍵字：

周刊王, 加州汽車旅館, 李世榮, 穿搭

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