fb ig video ETtoday search mobile

潤而不膩！法國媽媽愛用小金油從頭抹到腳　敏感肌無添加的零負擔油

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬就是油保養的季節，透過親膚性更高的滋潤配方，為肌膚達到鎖水保濕的效果，近期也有不少好油，單擦或是跟其他保養、粉底混合，更能打造極致質感膚況。

＃m̄enom̄eno Os清透發光精華油，30ml、售價1080元

m̄enom̄eno,MINOIS,鉑翡斯,保養,美容油,。（圖／品牌提供）

由張景嵐研發創立的質感保養品牌m̄enom̄eno重視成分，全新打造的清透發光精華油，運用抗老成分玻色因搭配菸鹼醯胺、神經醯胺等成分，兼具精華液的清爽與油的滋潤，可以帶給肌膚恰到好處的修護力，無礦物油、酒精、香料與色素，敏感肌也能輕鬆使用。

＃MINOIS 媽媽撫紋油，100ml、售價1500元

m̄enom̄eno,MINOIS,鉑翡斯,保養,美容油,。（圖／品牌提供）

來自法國天然母嬰品牌MINOIS將親情化為日常呵護肌膚的互動，深受法國媽媽們的喜愛，在台灣剛剛登陸就發表10款實用單品，其中，媽媽撫紋油不僅是100%天然成分，亞馬遜雨林專利印加果油、有機摩洛哥堅果油、有機乳木果油、有機甜杏仁油等等，是一款可以從頭用到腳的好物，臉部、身體、髮絲每一寸細節都可以呵護。

＃鉑翡斯 仙人掌籽超能量金萃油，15ml、售價5600元

m̄enom̄eno,MINOIS,鉑翡斯,保養,美容油,。（圖／品牌提供）

鉑翡斯以獨特的仙人掌籽油，在美容油市場擁有一席之地，透過100%冷壓初榨的方式，保留最高濃度的抗氧化成分，可以為肌膚達到深層滋養，80%以上的不飽和脂肪酸讓它成為皇室御用的頂奢保養品，更被譽為是「賦活修護之王」。

關鍵字：

m̄enom̄eno, MINOIS, 鉑翡斯, 保養, 美容油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

5歲獨生兒遇神壇惡火喪命！父辦後事含淚嘆：他活潑愛串門子

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

無印良品「前開式旅行箱」新登場　熱賣香氛機變檯燈

無印良品「前開式旅行箱」新登場　熱賣香氛機變檯燈

台灣無印良品開賣系統廚具　施工、設計全包最快6月買得到 容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然 4大「地雷室友」行為你遇過幾個？總是不丟垃圾只會等別人來收拾 愛吃炸物要注意！營養師曝雞排「5大健康危害」 貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓 TWICE Sana超仙「蝴蝶結髮飾」化身人間Prada！機場穿搭露長腿電翻網 鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面