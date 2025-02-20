潤而不膩！法國媽媽愛用小金油從頭抹到腳　敏感肌無添加的零負擔油

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬就是油保養的季節，透過親膚性更高的滋潤配方，為肌膚達到鎖水保濕的效果，近期也有不少好油，單擦或是跟其他保養、粉底混合，更能打造極致質感膚況。

＃m̄enom̄eno Os清透發光精華油，30ml、售價1080元

由張景嵐研發創立的質感保養品牌m̄enom̄eno重視成分，全新打造的清透發光精華油，運用抗老成分玻色因搭配菸鹼醯胺、神經醯胺等成分，兼具精華液的清爽與油的滋潤，可以帶給肌膚恰到好處的修護力，無礦物油、酒精、香料與色素，敏感肌也能輕鬆使用。

＃MINOIS 媽媽撫紋油，100ml、售價1500元

來自法國天然母嬰品牌MINOIS將親情化為日常呵護肌膚的互動，深受法國媽媽們的喜愛，在台灣剛剛登陸就發表10款實用單品，其中，媽媽撫紋油不僅是100%天然成分，亞馬遜雨林專利印加果油、有機摩洛哥堅果油、有機乳木果油、有機甜杏仁油等等，是一款可以從頭用到腳的好物，臉部、身體、髮絲每一寸細節都可以呵護。

＃鉑翡斯 仙人掌籽超能量金萃油，15ml、售價5600元

鉑翡斯以獨特的仙人掌籽油，在美容油市場擁有一席之地，透過100%冷壓初榨的方式，保留最高濃度的抗氧化成分，可以為肌膚達到深層滋養，80%以上的不飽和脂肪酸讓它成為皇室御用的頂奢保養品，更被譽為是「賦活修護之王」。