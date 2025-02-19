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寶寶保養商機大！嬰兒洗沐添加香氛　透過氣味串起情感連結

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▲▼寶寶保養。（圖／品牌提供）

▲源自法國的天然母嬰保養品牌Minois由1010 hope 引進。

記者曾怡嘉／綜合報導

寶寶用好，大人用當然也好，保養市場越來越分眾化，為了呵護寶寶肌膚，引進不少寶寶專用保養、衣物洗劑供選擇，除了訴求天然、安心，也加入香氛氣味幫助舒緩情緒，因為香氣是情感和記憶的連結，透過氣味能喚起美好時光，就如同母親氣味能提供給嬰兒安全感。

▲▼寶寶保養。（圖／品牌提供）

▲Minois 寶寶溫和洗髮沐浴露，500ml，900元。

細緻綿密且易於沖洗的泡沫質地，如鮮奶油般柔滑親膚，溫和潔淨嬰幼兒脆弱敏感肌膚與髮絲。添加有機橙花水與有機蜂蜜，有效保濕並舒緩肌膚不適，使寶寶肌膚柔嫩細緻。散發清新明亮的橙花香氣，營造放鬆愉悅的沐浴儀式，將日常沐浴昇華為溫馨親子時光

▲▼寶寶保養。（圖／品牌提供）

▲BONDI WASH 藍桉和橙花寶寶洗衣精，1,000ml，1,000元。

專為寶寶衣物設計的天然精油洗衣精，溫柔對待嬌嫩肌膚，並使衣物柔軟乾淨。採用具有良好抗菌力的藍桉（藍膠尤加利）精油作為關鍵成分，強效潔淨衣物同時去除異味。調和氣味清新柔和的橙花、花梨木與森林氣息的雲杉精油，讓寶寶的衣物散發清新芳香，並安撫、鎮定寶寶焦燥情緒。

▲▼寶寶保養。（圖／品牌提供）

▲Erbaviva 美國USDA寶寶潤唇頰膏，18g，530元。

通過美國農業部USDA有機認證的純淨配方，調和有機向日葵籽油、有機蜂蠟、有機乳油木果脂等成分，有效保濕滋潤嬰孩細緻脆弱的肌膚。搭配有機金盞花萃取與有機薰衣草精油，幫助鎮靜舒緩肌膚。為寶寶設計的溫和配方，同時也適合成人作為日常唇部護理使用。

關鍵字：

寶寶保養, 敏感肌膚, 香氛呵護, 天然成分, 親子時光

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