fb ig video ETtoday search mobile

59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！168斷食＋熱愛跑步　網呼「狀態太狂」

>

59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！靠168斷食+跑步習慣，身材比年輕時更火辣？網友驚呼：狀態太狂了！

▲劉嘉玲59歲狀態仍好。（圖／取自劉嘉玲IG）

圖文／CTWANT

59歲，對許多人來說，可能是開始擔心歲月痕跡、減少曝光的年紀，但劉嘉玲卻完全不走這條路！她不僅大方分享自己的素顏狀態，還用實際行動告訴大家：「女人的美，不該被年齡定義！」無論是她的生活態度、凍齡秘訣，還是超狂自律習慣，都讓網友們驚呼：「這根本是人生勝利組！」到底她是怎麼做到的？快來看看她的逆齡關鍵！

優雅凍齡，真實素顏狀態依舊神采奕奕！

劉嘉玲一直是演藝圈的「凍齡女神」，今年迎來59歲的她，依然活力滿滿，連網友都忍不住驚呼：「這狀態太狂！」之前她就曾在社群平台分享一段雨中跑步的影片，無濾鏡、無美顏，素顏真實狀態完全展現，肌膚透亮、氣色紅潤，讓人難以相信這是接近60歲的狀態。不少粉絲紛紛留言大讚：「自然樣子太美了」、「健康才是最美的凍齡秘訣！」。

59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！靠168斷食+跑步習慣，身材比年輕時更火辣？網友驚呼：狀態太狂了！

▲劉嘉玲大方分享素顏狀態。（圖／取自劉嘉玲IG）

自律女王！「168間歇性斷食+運動」維持超辣曲線

不只是皮膚保養得宜，劉嘉玲的身材管理也超有一套！她曾公開分享，長年維持「168間歇性斷食」飲食法，晚上7點後不進食，搭配規律運動，尤其熱愛跑步，讓她多年來體態始終緊實勻稱。她也坦言：「身材好、穿衣服好看，都是需要付出努力的！」這份驚人的自律，難怪她能一直保持最佳狀態，讓人完全看不出歲月痕跡。

59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！靠168斷食+跑步習慣，身材比年輕時更火辣？網友驚呼：狀態太狂了！

▲劉嘉玲長年維持168斷食。（圖／取自劉嘉玲IG）

保養品神助攻！內外兼顧，凍齡更有感

當然，除了飲食控制與運動，小編認為選對好的抗老產品也是關鍵！像是熟齡肌最怕的就是膠原蛋白流失、屏障受損，這時候好的保養品就是「神助攻」，例如DR. BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華，透過獨特的雙管設計，能夠一次補充肌膚所需的水分與修護力，穩定屏障、抗氧化，讓肌膚維持彈潤細緻，長時間使用下來，肌膚狀態更穩定，即使素顏也能透出健康光澤。對於熟齡肌來說，是一款真正能「延緩歲月痕跡」的抗老好物！

59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！靠168斷食+跑步習慣，身材比年輕時更火辣？網友驚呼：狀態太狂了！

▲DR.BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華50ml／15,000元。水乳1：1的黃金比例，透過雙管設計能同時瞬間融合，達到最佳修護效果。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

如果說DR.BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華是日常抗老必備，那麼這瓶海洋拉娜「超濃萃特效修復精華」，就是肌膚出狀況時的急救神器！這款精華強調可急效修復、強效穩膚，特別適合熬夜、換季、醫美術後或是肌膚狀態不穩定的時候使用，不只能薄擦，更推薦睡前厚敷一層，隔天起床照鏡子，你會發現肌膚明顯穩定許多，泛紅減少、乾燥感消失，整體膚況像是被修復了一晚，氣色好得像剛做完臉！

59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！靠168斷食+跑步習慣，身材比年輕時更火辣？網友驚呼：狀態太狂了！

▲海洋拉娜超濃萃特效修復精華50ml／22,800元。雖然名稱是精華，但會發現是非常綿密的凝膜質地，推開後會在臉上形成一層隱形保護膜，幫助肌膚在夜間自我修護，讓暗沉、疲勞感通通退散。（圖／吳雅鈴攝）

優雅老去？不！是越活越精彩！

「女人的美不該被年齡定義！」這句話完美體現在劉嘉玲身上，無論是穿搭、生活態度，甚至婚姻經營，她都活出最自在的樣子。從社交平台上的各種分享可以看出，她不僅事業依然活躍，私下更享受生活，與梁朝偉的婚姻更是低調又穩定。即將邁入60的她，完全打破「年齡焦慮」，展現出獨立、自信且從容的氣場，讓人深刻感受到，真正的美，來自於內在的強大與自信！

59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！靠168斷食+跑步習慣，身材比年輕時更火辣？網友驚呼：狀態太狂了！

▲劉嘉玲與梁朝偉結婚近17年。（圖／取自劉嘉玲IG）

延伸閱讀
陳妍希離婚陳曉「今後各自安好」　時隔8小時悄改臉書聲明
衰遇車禍亡！26歲網紅生前「調侃閻王爺」應驗了　網發毛：口無遮攔太可怕
原始連結

關鍵字：

周刊王, 劉嘉玲, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

熱門文章

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

ET Fashion

推薦閱讀

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

米蘭時裝周／宋慧喬短髮美翻！FENDI百年剪羊毛皮草炫技　直擊必買包款

米蘭時裝周／宋慧喬短髮美翻！FENDI百年剪羊毛皮草炫技　直擊必買包款

美得像瓷娃娃！宋慧喬透明果凍妝　是小男孩短髮最美範本

美得像瓷娃娃！宋慧喬透明果凍妝　是小男孩短髮最美範本

南港LaLaport「停車1小時200元」超過信義區　網：機車100元有點狠 保證讓你瘦！減脂期必做「6件事」　晚上11點要入睡 台灣英雄挺進WBC！星巴克今「大杯以上買一送一」 37歲劉詩詩穿CELINE可愛洋裝大逆齡　趙露思VERSACE短褲性感秀美腿 女人永遠少一支唇膏！CELINE、愛馬仕精品唇膏外型激美掀討論 超愛哭窮三大星座！TOP 1說沒錢都是假　想狂賺的心永無止境 現代人積極抗老有原因！「12個加速老化元兇」一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面