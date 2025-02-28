59歲劉嘉玲活出女人最美的姿態！168斷食＋熱愛跑步　網呼「狀態太狂」

▲劉嘉玲59歲狀態仍好。（圖／取自劉嘉玲IG）

圖文／CTWANT

59歲，對許多人來說，可能是開始擔心歲月痕跡、減少曝光的年紀，但劉嘉玲卻完全不走這條路！她不僅大方分享自己的素顏狀態，還用實際行動告訴大家：「女人的美，不該被年齡定義！」無論是她的生活態度、凍齡秘訣，還是超狂自律習慣，都讓網友們驚呼：「這根本是人生勝利組！」到底她是怎麼做到的？快來看看她的逆齡關鍵！

優雅凍齡，真實素顏狀態依舊神采奕奕！

劉嘉玲一直是演藝圈的「凍齡女神」，今年迎來59歲的她，依然活力滿滿，連網友都忍不住驚呼：「這狀態太狂！」之前她就曾在社群平台分享一段雨中跑步的影片，無濾鏡、無美顏，素顏真實狀態完全展現，肌膚透亮、氣色紅潤，讓人難以相信這是接近60歲的狀態。不少粉絲紛紛留言大讚：「自然樣子太美了」、「健康才是最美的凍齡秘訣！」。

▲劉嘉玲大方分享素顏狀態。（圖／取自劉嘉玲IG）



自律女王！「168間歇性斷食+運動」維持超辣曲線

不只是皮膚保養得宜，劉嘉玲的身材管理也超有一套！她曾公開分享，長年維持「168間歇性斷食」飲食法，晚上7點後不進食，搭配規律運動，尤其熱愛跑步，讓她多年來體態始終緊實勻稱。她也坦言：「身材好、穿衣服好看，都是需要付出努力的！」這份驚人的自律，難怪她能一直保持最佳狀態，讓人完全看不出歲月痕跡。

▲劉嘉玲長年維持168斷食。（圖／取自劉嘉玲IG）

保養品神助攻！內外兼顧，凍齡更有感

當然，除了飲食控制與運動，小編認為選對好的抗老產品也是關鍵！像是熟齡肌最怕的就是膠原蛋白流失、屏障受損，這時候好的保養品就是「神助攻」，例如DR. BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華，透過獨特的雙管設計，能夠一次補充肌膚所需的水分與修護力，穩定屏障、抗氧化，讓肌膚維持彈潤細緻，長時間使用下來，肌膚狀態更穩定，即使素顏也能透出健康光澤。對於熟齡肌來說，是一款真正能「延緩歲月痕跡」的抗老好物！

▲DR.BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華50ml／15,000元。水乳1：1的黃金比例，透過雙管設計能同時瞬間融合，達到最佳修護效果。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

如果說DR.BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華是日常抗老必備，那麼這瓶海洋拉娜「超濃萃特效修復精華」，就是肌膚出狀況時的急救神器！這款精華強調可急效修復、強效穩膚，特別適合熬夜、換季、醫美術後或是肌膚狀態不穩定的時候使用，不只能薄擦，更推薦睡前厚敷一層，隔天起床照鏡子，你會發現肌膚明顯穩定許多，泛紅減少、乾燥感消失，整體膚況像是被修復了一晚，氣色好得像剛做完臉！

▲海洋拉娜超濃萃特效修復精華50ml／22,800元。雖然名稱是精華，但會發現是非常綿密的凝膜質地，推開後會在臉上形成一層隱形保護膜，幫助肌膚在夜間自我修護，讓暗沉、疲勞感通通退散。（圖／吳雅鈴攝）

優雅老去？不！是越活越精彩！

「女人的美不該被年齡定義！」這句話完美體現在劉嘉玲身上，無論是穿搭、生活態度，甚至婚姻經營，她都活出最自在的樣子。從社交平台上的各種分享可以看出，她不僅事業依然活躍，私下更享受生活，與梁朝偉的婚姻更是低調又穩定。即將邁入60的她，完全打破「年齡焦慮」，展現出獨立、自信且從容的氣場，讓人深刻感受到，真正的美，來自於內在的強大與自信！

▲劉嘉玲與梁朝偉結婚近17年。（圖／取自劉嘉玲IG）

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