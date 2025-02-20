條件好卻始終單身！「7大理由」個性太獨立、父母難搞也上榜





▲條件好卻始終單身的「7大理由」。（示意圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

戀愛到結婚本身就是一門學問，明明條件好像也沒那麼差，卻始終一個人，到底是哪裡出問題，或許可以參考下面的特點，看看你有沒有上榜？

1. 個性太強勢

出了社會之後，工作成為生活重心，很多女強人慢慢嫁給事業，就算有了合適的人選，也會把自己的要求限制強加再對方身上，有一條不合格，就看不上。總是覺得自己理想的人選，應該有車有房有錢，不過感情這種事，需要一些衝動，如果審視太久，一定會消耗殆盡。

2. 冷若冰山

冰山美人的確是許多男人的理想目標，不過觀察一下就能發現，性格甜美可愛的往往容易親近，也能迅速走入家庭。有時候別怪心儀對象不努力，可能是你的外在條件和不積極的個性，把自己深深囚禁在冰山中。

3. 公主病

每個女生多少都有公主病，不過逼近適婚年齡還改不掉，那就不是優點了。談戀愛時，男生或許心甘情願幫你做事，但是真正走入家庭的，絕對不是公主，更不是連家務都不會做的女王，就算男生再怎麼願意遷就，對方家長也會不滿意，形成無形壓力。

4.職位學位太高

在工作上，職位學位成為優勢，但是感情中絕對是劣勢，就和姐弟戀一樣，如果一段感情中，雙方地位懸殊太多，長期下來你高我低，交流上也會有問題。當然事業不是我們能決定的，所以女強人們，在感情劣勢的基礎上，不妨放低身段去結識朋友，別把工作情緒蔓延出來，有時候反差萌更加分。

5.父母太難搞

很多晚婚族都有一個特性，大學時期父母不讓你談戀愛，畢了業工作，卻巴不得你馬上嫁出去，可是對象怎麼可能一夜之間出現呢。學生時期沒有戀愛經驗，反而在出社會之後更難踏出第一步，也讓男生不敢接近，所以或許你的條件很好，是父母太難搞扣了分。

6.太獨立

敗犬們還有一個共同點，就是個性獨立，什麼都能自己來，其實這是優點也是缺點，當你有合適對象，卻輕易說出不需要他，你可以自己來。即使出於禮貌，沒有拒絕的意思，也會讓兩人的關係慢慢拉遠，所以不妨學習雙方互相幫忙，小女人一些比較加分。

7.慢熱不愛社交

下班之後只想回家，就算朋友約了也懶得出去，「I人」特性變得場合中一旦有新朋友就放不開，因為生活圈太小，註定只剩下你自己。慢熱雖然是多數人的通病，但是社交必不可少，特別是就業之後，每天只會看到同事，如果不去認識新朋友，實在很難嫁出去。