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Dyson山櫻粉限定系列登場　春日氛圍感拉滿「吹髮都浪漫」

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▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春天腳步接近，櫻花色系的時尚單品陸續登場，玩色高手Dyson當然不落人後，推出「山櫻粉」限定美髮系列，透過細膩調色，將櫻花從含苞到盛開的層次變化融入機身，搭配霧面與緞面塗層，使粉色更顯柔和質感，讓你一年四季吹個頭髮，都能擁有春日浪漫氛圍。 

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Supersonic Nural售價15,600元。

Dyson品牌認真嚴謹的風格，也呈現在本次推出的山櫻粉系列，以櫻花的變化為概念，機身粉色帶有低飽和的霧感，不會過於甜膩，而是帶點沉穩的高級，搭配緞面塗層，讓整體質感更細膩，摸起來也比一般亮面材質更舒適防滑。

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Airstrait售價16,600元。

如果你喜歡低調卻富有質感的粉色，比起一般黑、銀、藍等冷色調機型，這次的限定色明顯更有溫度感，也更能融入日常生活的風格，成為視覺與實用兼具的點綴。山櫻粉限定系列涵蓋Dyson Supersonic Nural吹風機、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器、Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，即日起在Dyson官網及授權通路開賣，售價分別為15,600元、16,600元與17,600元。

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Airwrap i.d.售價17,600元。

星巴克因應春天到來，也開賣Bearista熊穿上櫻花風格的超萌小鹿裝「櫻花小鹿裝扮MINI熊寶寶」，搭配精緻的櫻花頭飾，不論掛在包包或是作為裝飾品，都可讓人激起少女心。另還有實用手機配件「粉櫻手機腕繩組」，為日常增添春天可愛的氣息。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

而本季充滿粉紅色元素的不僅只有手機吊飾，包袋也推出以櫻花季為主題的茄芷袋系列，還有以仿草編織材質設計的「粉色仿草編織隨行杯袋」，以及「棕色仿草編織提袋」，柔和的粉色及溫潤的棕色帶來清新氛圍，很適合作為短暫外出的小袋。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

關鍵字：

美髮, 春日, 櫻花, 時尚, 限定, dyson

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