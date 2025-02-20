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果肉達50%！無印良品「果實果凍」顏值超高4月開賣

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記者蔡惠如／綜合報導

台灣無印良品近期發表春夏新品，許多無印粉絲們關注的食品飲料，也有讓人興奮的新品即將推出囉，在日本好評的「果實果凍」即將登場，50%的果肉高含量，還可以冷凍或搭配無糖優格品嚐，讓人幸福感滿滿！此外招牌的咖哩口味，也推出北印度風的無肉新品，還有適合配酒的珍味零食，關注的消費者準備嚐鮮吧。

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

▲無印良品果實果凍，售價79元。（圖／各業者提供）

預計今年4月上市的新品「果實果凍」，選用日本國產水果，以食材不浪費資源為主題，蜜柑使用製作水果罐頭的端材、蘋果也是糖漬時被剔除的部分，果肉含量高達50％，冷凍6小時口感紮實，帶有微微沙沙的感覺，常溫建議可搭配無糖優格，超有甜蜜感，單份售價79元，預計4月在台開賣。

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

▲帕尼爾奶油瑪莎拉（左）；雞蛋咖哩（右），單包售價130元至190元。

而食物類受到好評的咖喱，今年春夏則推出北印度料理風格，強調使用鮮奶油、酥油、大量豆類、蘑菇與雞蛋等的三款無肉咖哩新品，包括雞蛋咖哩、帕尼爾奶油瑪莎拉與蘑菇豌豆咖哩。強調即使不使用肉類，也能透過食材的搭配與調味，創造出美味滋味，單包售價130元至190元，預計5月上市。

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

▲一口炙燒魷魚片（上），售價49元；台灣在地開發果乾（下），售價179元至219元。

而看準即將來臨的夏季，是啤酒與冰飲需求旺盛的季節，無印良品也特別推出搭配的珍味零食新品，包含一口炙燒魷魚片、泡菜風味甜醬魷魚絲、烤魷魚薄片，預計4月上市，售價49元起，台灣在地開發也有兩款可配酒的果乾新品，包括切片後低溫烘焙，每一口都帶有楊桃微酸與細緻口感，滋味淡雅的楊桃果乾，以及帶有濃郁的香氣和特殊的香甜滋味的烏香芒果果乾，售價179元至219元。

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

而草莓季雀巢也推出日本直送、期間限定的「KitKat草莓可可布朗尼」與「KitKat草莓威化」，更首度推出「雀巢草莓拿鐵咖啡」，添加真實草莓果汁粉，自然香甜的草莓味搭配香醇咖啡與濃郁奶香，號稱是甜而不膩的完美比例滋味也令人超好奇。

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

去年首度在台推出掀起搶購熱潮的日本限定「KitKat草莓可可布朗尼」，今年再度回歸，將酸甜草莓、萊姆酒香、濃郁巧克力布朗尼融合，宛如法式甜點，隨時都能來上一口；「KitKat草莓威化」首度登台，以大人系甜點風格用濃郁草莓汁、結合酥脆威化達到豐富層次，草莓控一定要試一下。

▲無印良品、雀巢甜點新品。（圖／各業者提供）

關鍵字：

無印良品, 新品推出, 春夏甜點, 咖哩料理, 珍味零食, 雀巢, KitKat

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