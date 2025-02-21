全新聯名爆話題球鞋搜出來　adidas再度攜手陳冠希、PUMA推忍者龜系列

▲全新聯名爆話題鞋款。（圖／adidas Originals、PUMA、UNDER ARMOUR）

圖文／CTWANT

舒適百搭兼具時髦性的球鞋，每季都推陳出新，根本買不完就算了，還時不時推出聯名款式來攻佔鞋櫃，意圖使荷包君哭哭阿！這次全新聯名爆話題款又來了，adidas Originals經典的SUPERSTAR與CLOT設計款，絕對是復古潮流控的最愛，還有PUMA推出TMNT忍者龜系列，細節超多、可愛到想要包色處理！

聯名球鞋：adidas Originals攜手陳冠希推全新CLOT SUPERSTAR BREATHE

SUPERSTAR鐵粉們看過來，adidas Originals攜手陳冠希（Edison Chen）主理品牌CLOT，推出全新配色CLOT SUPERSTAR BREATHE，以深邃的海軍藍為基調，重新詮釋經典SUPERSTAR鞋款，在舒適與時尚之間打造完美平衡。

▲adidas Originals再度攜手陳冠希推出全新配色CLOT SUPERSTAR BREATHE。（圖／品牌提供）

CLOT SUPERSTAR BREATHE「NAVY」，在設計上鞋面採用海軍藍復古麂皮與透氣網眼材質，不僅保留了經典的質感，也提供了輕盈透氣的全新體驗。網眼材質象徵著空氣自由流動，而海軍藍色人字紋三條線的穩重色調則回應了呼吸所帶來的平靜與力量，賦予鞋款與身體及環境間共振的生命力。

▲CLOT SUPERSTAR BREATHE NAVY海軍藍。（圖／品牌提供）

全新CLOT SUPERSTAR BREATHE仍保留鋸齒形鞋底與仿舊處理的半貝殼頭設計，在全新的海軍藍色輪廓下，展示獨具魅力的復古美學。鞋側面的「凝結集團」與「SUPERSTAR」字樣，搭配鞋跟後的CLOT與adidas Originals品牌標誌，強調了此次聯名的獨特身份與深厚底蘊。

▲adidas Originals CLOT SUPERSTAR BREATHE／4,890元。（圖／品牌提供）

聯名球鞋：PUMA x TMNT 忍者龜聯名系列登場

熱愛披薩、滑著滑板穿梭街頭、對抗邪惡的TMNT忍者龜，攜手PUMA將經典動畫回憶與潮流街頭風格完美融合，推出全新PUMA x TMNT聯名系列。環繞著忍者龜的世界觀，將忍者龜核心元素透過經典鞋款Suede XL與RS-X重新演繹。

▲PUMA推忍者龜聯名系列登場。（圖／品牌提供）

PUMA x TMNT忍者龜聯名系列共推出三款鞋，分別向忍者龜的英雄角色以及反派角色致敬。首先是Suede XL x TMNT 「忍者龜」，一雙鞋款乘載四兄弟的設計細節，鞋身部分採用經典龜綠色為底，搭配龜殼壓紋設計，PUMA經典彎刀則是分別以紅色、紫色、藍色、橘色，分別呼應四兄弟的頭巾配色；鞋底處更巧妙藏有「COWABUNGA」標語，帶來滿滿的童年回憶；而鞋扣更融入忍者龜四兄弟、他們摯愛的披薩以及TMNT LOGO，一秒進入忍者龜的世界。

▲PUMA Suede XL TMNT／3,380元。（圖／品牌提供）

接著Suede XL x TMNT 「克朗」，這款鞋的靈感來自忍者龜中的反派，邪惡的Krang克朗，以粉色鞋面搭配紫色彎刀，並刻劃上獨特的「腦紋」壓紋，完美還原克朗形似大腦的形體；鞋扣更以克朗標誌性的雙眼細節呈現反派氛圍。

▲PUMA Suede XL 2 TMNT／3,380元。（圖／品牌提供）

而RS-X x TMNT則以忍者龜的秘密基地地下水道為靈感，鞋面由純黑打造，搭配螢光綠的大底與彎刀，透過配色營造出地下水道的神秘氛圍，拼接裂紋皮革呈現滿滿細節；鞋墊上更有象徵變異能量的突變劑圖樣，讓每一步都充滿冒險感。

▲PUMA RS-X TMNT／4,280元。（圖／品牌提供）

聯名球鞋：UNDER ARMOUR攜手巨石強森推全新訓練鞋「Project Rock 7」

UNDER ARMOUR與好萊塢巨星巨石強森耗費無數時間積極投入研發，推出全新訓練鞋「Project Rock 7」，也是經巨石強森認證的最強悍戰靴，全面征服訓練場！

▲UNDER ARMOUR攜手巨石強森推全新訓練鞋。（圖／品牌提供）

「Project Rock 7」搭載全新波浪紋UA Clone鞋面，具備延展性與卓越透氣特性，提供舒適貼合感；鞋側面透氣設計孔，以及鞋舌的一體式穿孔設計，在綁鞋帶時有更多調整鬆緊度的空間、強化訓練鞋包覆感。中底科技部分則採用UA HOVR旗艦緩震中底，可減少衝擊力、提供能量回饋並幫助推進；搭配UA TriBase三角穩定結構大底，確保每一次動作都穩固支撐，從重量訓練到爆發性運動都無懈可擊。

▲UNDER ARMOUR Project Rock 7 訓練鞋／4,980元。（圖／品牌提供）



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