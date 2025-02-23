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三麗鷗聯名小熊餅乾日本代購問爆　帕恰狗、布丁狗戴小熊餅乾帽好可愛　

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日本代購訂單接不完！三麗鷗Ｘ小熊餅乾聯名六款商品豪可愛，帕恰狗跟布丁狗要抱緊處理

▲三麗鷗與小熊餅乾聯名。（圖／取自sanrio.co.jp）

圖文／CTWANT

Sanrio三麗鷗真的沒有要放過大家，不停跟各家品牌推出聯名商品，但這次和樂天小熊餅乾的限定款實在可愛到不買不行啦！派出來搶大家荷包的主角分別為經典招牌Hello Kitty、小朋友最愛的酷洛米、童年回憶布丁狗、萌翻天大耳狗以及擁有許多死忠鐵粉的帕恰狗，看到他們頭戴小熊餅乾帽真的會嘴角失守，趕快來看看有哪些必買單品以及販售日期。

日本代購訂單接不完！三麗鷗Ｘ小熊餅乾聯名六款商品豪可愛，帕恰狗跟布丁狗要抱緊處理

▲三麗鷗角色們戴著小熊餅乾帽好可愛。（圖／取自sanrio.co.jp）

樂天小熊餅乾Ｘ三麗鷗聯名開賣日期：2月27日至3月5日

每種商品和角色每人限購一個，環保袋、筆袋、手納包限購買一件，另外於網路商店購買的話則每件商品和角色每人限購兩個。

日本代購訂單接不完！三麗鷗Ｘ小熊餅乾聯名六款商品豪可愛，帕恰狗跟布丁狗要抱緊處理

▲每種商品和角色都有限購。（圖／取自sanrio.co.jp）

樂天小熊餅乾Ｘ三麗鷗聯名商品：玩偶吊飾

戴著樂天小熊餅乾造型帽子的五位主角，手上還拿著一枚小熊餅乾真的太可愛，網路上意外出現許多帕恰狗鐵粉，各日本代購也被問爆了！只能說三麗鷗幾乎推出的限定商品都很中少女心。

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▲玩偶吊飾 （共5種）／各2,497日圓（約台幣542元）。（圖／取自sanrio.co.jp）

樂天小熊餅乾Ｘ三麗鷗聯名商品：小熊餅乾迷你收納包

就像是三麗鷗主角們從小熊餅乾後方探出頭般的可愛設計，摸起來蓬鬆柔軟的觸感讓你每天看了都非常治癒、擁有好心情，可以把隨身耳機或者口紅等小物放到這個收納包裡，掛在每天通勤的包包或者書包上吧！

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▲迷你收納包 （共5種）／各2,200日圓（約台幣478元）。（圖／取自sanrio.co.jp）

樂天小熊餅乾Ｘ三麗鷗聯名商品：滿版印花束口袋

抽繩設計方便整理，還可以用來存放化妝品、文具等小物，也很適合拿來當禮物贈送或者與好朋友們各買一色，而且購買此限量商品還會隨物品附上一盒小熊餅乾喔！買了聯名商品當然要跟小熊餅乾拍一張才對味。

日本代購訂單接不完！三麗鷗Ｘ小熊餅乾聯名六款商品豪可愛，帕恰狗跟布丁狗要抱緊處理

▲滿版印花束口袋 （共5種）／各990日圓（約台幣215元）。（圖／取自sanrio.co.jp）

樂天小熊餅乾Ｘ三麗鷗聯名商品：環保收納袋、筆袋、化妝收納包

不同於上面商品都是各角色與小熊餅乾在一起，這三款聯名商品集結五位主角看起來更加豐富活潑，最實用的就是環保收納袋啦！而且可以摺小小的放進包包，外出買東西不要再加購塑膠袋。另外筆袋跟收納袋造型也非常可愛值得收藏。

日本代購訂單接不完！三麗鷗Ｘ小熊餅乾聯名六款商品豪可愛，帕恰狗跟布丁狗要抱緊處理

▲環保收納袋／1,650日圓、筆袋／2,200日圓（約台幣478元）、化妝收納包／1,980日圓（約台幣430元）。（圖／取自sanrio.co.jp）

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關鍵字：

周刊王, 三麗鷗, 小熊餅乾, Hello Kitty, 酷洛米, 布丁狗

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