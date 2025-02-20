周渝民談大S驟逝「家屬的情緒更重要」　久違現身妻愛牌Loro Piana快閃店

記者鮑璿安 ／台北報導

Loro Piana於台北Bellavita寶麗廣塲開設100 Years期間限定店，今20日邀請品牌之友周渝民、林心如等人現身，對於前女友大S（徐熙媛）在農曆新年期間離世，周渝民首度現身回應，表示自己有感受，「我一直以來不喜歡把我個人感覺放在檯面上，現在家屬的情緒比較重要」。





▲Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會，（左起）劉以豪、柯佳嬿、林心如、陳意涵、周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

▲周渝民敬業現身Loro Piana期間限定店，身穿亞麻與絲混紡材質的Roadster夾克。（圖／記者周宸亘攝）

周渝民透露自己年後就開始正常工作，面對媒體關心他則說：「我有感受，但是我要悼念一個人很簡單，如果在媒體上面，公開發表言論這對我來說很痛苦，希望大家好好把重點放在該關心的人上面，（該關心的人）不會是我。」而他敬業現身Loro Piana期間限定店，身穿亞麻與絲混紡材質的Roadster夾克，他也說自己其實休息了一段時間，上鏡還是要品牌幫忙打扮來呈現帥氣狀態，自己則是喜歡品牌低調優雅的風格，還認為相見恨晚，「真的有點可惜現在才認識品牌，這次的外套夾克靈感來自古董車，也是我很喜歡的元素，而且以前穿亞麻材質會發癢，但是這件很柔軟親膚。」周渝民也說，其實太太一直以來都有購買這個牌子，所以這幾天在家聊了很多品牌的文化，是一件很開心的事情。

▲林心如身著Roadster 迷你夾克，結合保暖輕量特質。（圖／記者周宸亘攝）

林心如身著Roadster 迷你夾克，結合保暖輕量特質，她同樣欣賞品牌對於面料的追求，簡約又覺得不是浮誇張揚的感覺。提及大s離開的消息，她也表示真的很難過，「把悲傷思念放在心裡，都是對家屬更好的方式」。