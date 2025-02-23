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3種「自我狂歡進行式」營造舒適氛圍　找個放鬆的地方懂得真正的獨處

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文／人物誌

經典歌曲《葉子》中的「孤單／是一個人的狂歡」，恰如其分地描繪出「獨處」的精髓。現代人之所以感到孤單，大多是不知道如何與自己相處，在相互陌生的狀態下，只能如歌詞中另一句「狂歡／是一群人的孤單」那般四處取暖。

「狂歡」是不拘動靜的全然享受，前提是要能讓自己與自己相處融洽，這樣不論身在何處，都是最放鬆的時刻。對於自我獨處，若還是毫無頭緒，那就參考本篇所推薦的方式，安排邁向Cozy Vibes（指舒適的氛圍）的「自我狂歡進行式」吧！

自我狂歡進行式1.走進自然之境

大自然的療癒力是送給身心靈最美的禮物。在急忙的現代社會，人們總是時時處於緊繃、焦躁不安的狀態，而近幾年有不少研究提到接觸大自然有助於緩解負面情緒，其中的森林療法（forest therapy）便是如此，透過漫步林中，用五感去體會四周環境，如鳥鳴、沙沙作響、不同氣味及各色景象等，花一點時間，讓自己全然沉浸其中，進而覺察自我身心狀態。

▲研究提到接觸大自然有助於緩解負面情緒。（圖／ichirochen）

想與大自然聯繫，不一定要到山區或海邊，只要能找到一個感到舒適的自然環境就行了。而有城市中的綠洲之稱的公園，像是大安森林公園、新北大都會公園，以及分布在不同河系的各大河濱公園等，都是散心的最佳選擇。

編輯悄悄說：古亭河濱公園的遼闊花海（二月底前）、北投社三層崎公園的彩色浪花海（三月底），都很適合前去一賞，感受花漾的療癒魅力。

自我狂歡進行式2.正念藝術風潮

「正念減壓」創始人卡巴金博士認為，「『正念』不是要你正向思考，而是真實體驗當下的每一種感受，重新找回平靜、自信與充滿智慧的自己。」而近期在歐美流行的「正念藝術」（mindful museum）風潮，便是要人們在看展時不流於嚴肅，而是以正念心態去看待藝術品，進而轉化成療癒身心的正面影響。

▲近期在歐美流行正念藝術。（圖／免費圖庫pexels@Una Laurencic）

正念藝術是「刻意的長時間凝視」練習，透過專注於某件藝術品，把被社群時代拉走的注意力收回，安定焦慮的心，以「活在當下」細品藝術所散發出的療癒能量。像英國Manchester的一間博物館，就設有綠色小房間「呼吸之間」（Room To Breathe），人們可從三幅畫作中，挑選喜歡的與之對望15分鐘，其間還可用手機下載冥想導引來輔助身心放鬆。不懂藝術的人也可以進行正念藝術，但前提是要有耐心。

編輯悄悄說：除了各地的美術館、博物館及藝文場所，現在也有許多國內外的期間策展活動，像是草間彌生展、微型展、「新藝術運動」光影藝術展等。若是遇到人生低潮期，就安排一趟正念術藝之旅吧！

自我狂歡進行式3.宅家生活儀式

不論是俗話說「金窩銀窩不如自己的狗窩」，還是知名英國作家珍奧斯汀所感：「啊，舒服莫過宅在家！」在在體現了就算外面的世界再好，也沒有自己的專屬空間來得舒適。

▲最舒適的空間莫過於有自己的專屬空間。（圖／免費圖庫pexels@George Milton）

對下班只想趕快回家躺平、假日懶得出門，或是居家辦公的人們來說，家中氛圍何其重要，所以打造生活儀式感必不可少。透過以下3種方法，你也能讓自己好好享受Cozy Vibes！

1. 營造放鬆儀式

為了褪去下班後的疲憊感，一到家就馬上換上舒適的居家服，開啟喜愛的香氛、播放自建歌單，然後卸妝，並準備洗澡（也可挑選喜愛香氣的沐浴球來泡澡），之後再好好享受晚餐。

除了以上這些，你也可以客製自己的專屬儀式，儀式不必一系列，也許是周五為了犒賞辛苦工作一周的自己，而有個美食享樂時光之類的。一個小小儀式就能療癒個好幾天哦！

2. 自我對話時光

在睡前為自己留下一段專屬時間，不論是看書、寫日記、冥想或是做些放鬆運動（如瑜伽、皮拉提斯）等。透過它們暫離現實，試著在其間找到與自我對話的方式，讓內心能走向平靜。

3. 整理房間黑洞

日復一日的忙碌生活，因為有心無力或是懶得整理，很容易就將房間搞得一團糟。「整理」是一場長期耐力戰，不把想著要一次把房間打掃乾淨，也不要覺得整理就是在實踐斷捨離，這是一種生活習慣的調整，我們可以用一個黑洞（如一個抽屜、箱子等）為單位來處理，量不多，但要專注其中，透過與物件的情感連結，慢慢修復混亂的內心。

延伸閱讀

提升生活質感：5 個打造美好生活的方法

不只是一個人待在房間。真正的獨處是任何時候都能與自己好好相處

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 放鬆, 獨處, 孤單, 正念藝術, 大自然

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