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你是哪種動物？4個高品質睡眠法必學

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

是否有過同樣經驗，已經入睡超過8小時以上，起床後仍覺得疲憊感過重，很想繼續賴床，其原因來自「深層睡眠不足」與「生理時鐘的變動」；人的一生中有1／3處於睡眠狀態，想要有好精神，並不在於睡覺時間的長久，而是睡眠品質的呵護。

▲睡眠,放鬆,英草社,My Mag Essentials,保養,。（圖／品牌提供）

高品質睡眠法 1：了解適合自己的「生理動物作息」與人格特性

學生時期總是很羨慕好友，熬夜到凌晨三點鐘也不會累，每當自己過12點體力完全無法負荷，其實這跟每個人的「作息與基因」有關係。根據「美國臨床睡眠博士」麥可·布勞斯（Michael Breus）書中統計出以下世界四種人口相似性的動物作息。

1.海豚型：內向謹慎，容易被聲響吵醒，導致淺眠感到疲憊。
2.獅型：務實認真晨型人，非常早起有體力，晚上無法熬夜。
3.狼型：性格衝動，較難於早晨9點起床，但一到晚上便很有精神。
4.熊型：外向愛玩，鬧鐘要響設定好幾個才會醒，晚上9到12點開始疲累。

▲睡眠,放鬆,英草社,My Mag Essentials,保養,。（圖／品牌提供）

高品質睡眠法 2：建立特定的睡前儀式感，降低大腦擔憂情緒

每當夜晚準備早睡時，聽到訊息音，總是不由自主拿起手機開始使用，因此耽誤了更多休息時間，隔天不斷重複循環，一下子就失去提早入睡的意義，你需要透過正確睡眠儀式，來暗示身體即將休息，首先要避免把3C帶到床邊，床的周遭可擺上天然噴霧、擴香，用香氣間接告訴大腦正在放鬆，降緩步調，在安靜的氛圍下做些簡單身體拉伸與冥想，清除繁雜思緒過後，閉上眼靜心專注於入睡，可提高深層睡眠。

▲睡眠,放鬆,英草社,My Mag Essentials,保養,。（圖／品牌提供）

高品質睡眠法 3：適時為身體補充鎂，提升最佳睡眠品質

長期碰到睡眠不足時，以為花更多睡眠時間補眠就行，卻發現越補越累，想維持睡眠品質，先幫身體補充「鎂」開始，鎂是人體重要的礦物質之一，出現頭痛、抽筋、情緒過度疲勞、翻轉難眠的狀況，皆是缺鎂的表現，想改善睡眠問題。

高品質睡眠法 4：午睡不適合補眠，最多只能小瞇20分鐘

很多人常常因睡眠時間不正常，導致白天過於疲倦，想趁著午睡補眠回來，這樣的惡性循環，會導致下午的精神狀態更差，嚴重會出現頭痛、全身不適，因為人擁有「睡眠慣性」，休憩時間超過半小時，身體會慢慢進入深層睡眠，若突然被喚醒反而打亂了生理時鐘，應盡量保持在20分鐘以內，獲得充分效率維持體力。

關鍵字：

睡眠, 睡覺, 修護

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