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《童話故事下集》王子公主婚後不一定幸福　婚姻經營4祕訣一次看

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▲▼《童話故事下集》有感！婚姻經營4祕訣一次看 。（圖／童話故事下集劇照）

▲《童話故事下集》讓已婚朋友心有戚戚焉。（圖／《童話故事下集》劇照，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

影集《童話故事下集》熱播，劇情描述著婚姻真實面，引起大家共鳴，近年來離婚率居高不下，也是有道理可循，公主和王子步入婚姻很難永遠幸福美滿，以下幾個方法可以幫助維持穩定、幸福婚姻關係，早點知道早點幸福。

#保持良好溝通

夫妻之間最重要的就是溝通，尤其是吵架之後，開誠佈公地交流，總比冷戰好，學會傾聽對方的感受與需求，而不只是表達自己的想法，當遇到爭執時，理性討論，不惡意指責或翻舊帳。

▲▼《童話故事下集》有感！婚姻經營4祕訣一次看 。（圖／童話故事下集劇照）

#維持情感連結

無論結婚多久，都要經營感情，像是剛宣布離婚的陳妍希就在節目上分享，婚後就再也沒收過老公禮物，即便步入婚姻，像是定期約會、製造驚喜都是必要的，透過擁抱、牽手來增加親密感，適時表達感激，讓對方知道他的付出被看見和珍惜。

#維持共同目標與價值觀

定期討論未來的計畫，如財務管理、育兒觀念、生活方式等，確保彼此的方向一致，同時盡可能培養兩人共同興趣和愛好，讓婚姻生活充滿樂趣和說不完的話題，避免只是「聊小孩」而已。

▲▼《童話故事下集》有感！婚姻經營4祕訣一次看 。（圖／童話故事下集劇照）

#不要因為婚姻失去自我

婚姻和自我不是二選一，將家庭和個人生活做到平衡才是目標，即便步入婚姻也要發展事業或是個人興趣、進修，婚姻中的工作分配應妥善協調，應該相互支持，而不是讓某一方被束縛或壓力過大。

婚姻的經營不是一蹴可幾，而是需要長期的努力與經營。最重要的是，雙方都願意為這段關係投入心力，才能讓婚姻長久幸福。

關鍵字：

婚姻, 幸福, 情感, 經營, 溝通

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