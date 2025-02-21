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NewJeans改名後全新時尚照曝光！示範「CK丹寧風」露長腿纖腰超美

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記者鮑璿安／台北報導

韓團NewJeans與經紀公司ADOR產生糾紛，新團名改為「NJZ」後仍獲得大批粉絲支持，而時尚資源一向出眾的她們也驚喜迎來全新的廣告，出鏡Calvin Klein 2025年春季形象照，女孩們換上丹寧造型，每一套穿搭都讓人超想要入手。

▲▼ CK 。（圖／品牌提供）

▲▼ CK 。（圖／品牌提供）

▲「NJZ」出鏡Calvin Klein 2025年春季形象照 。（圖／品牌提供）

這次由「NJZ」成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein一同演繹春季的丹寧造型，延續過去青春活力的風格，這次女孩們走入丹寧世界，隨著 Biig Piig 的單曲《Watch Me》翩然起舞展現自信。Danielle綁起俏麗高馬尾，身穿短版上衣搭配緊身背心營造層次感，露出纖細腰身，在寬版丹寧褲的襯托下流露長腿比例。而Hanni則穿著印花牛仔褲，俏皮風格令人十分著迷。

▲▼ CK 。（圖／品牌提供）

▲▼ CK 。（圖／品牌提供）

▲▼ CK 。（圖／品牌提供）

▲▼ CK 。（圖／品牌提供）

此次Calvin Klein以嶄新視角詮釋春季經典造型，包括丹寧夾克、牛仔褲與百慕達短褲採用了水洗工藝處理，並飾以雷射雕刻的Calvin Klein經典標誌滿版印花設計，賦予十足的辨識度，可通過復古風的標誌 T 恤、條紋襯衫進行疊搭，在日常中也能夠穿出滿滿的青春氣息。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 。（圖／品牌提供）

同時，韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 ，身穿修身剪裁灰色短版針織外套配上金屬釦飾與毛絨材質的高腰短裙，而她腳踩Loren 露趾網眼長靴，十分修飾腿部線條，從頭到腳都十分吸睛。全黑造型之中，亮點在於一次背上三種不同尺寸的Andromeda包款，呼應時下多包疊搭的風格。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供）

▲Andromeda 信封迷你包NT$1,090；大托特包NT$3,490。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓團, NJZ, CalvinKlein, 廣告, 丹寧

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