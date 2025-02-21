百元價嬰兒油超狂5大用法！一瓶從頭用到腳

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

嬰兒油可以說是超級百用的神級單品，只要掌握到使用的方法，就可以輕鬆養成美麗膚質，以下就特搜5招嬰兒油能夠使用的時機，才百元價就可以輕輕鬆鬆呵護全身，當然是要買起來囤貨！

＃液態打亮

拿一塊粉狀的打亮餅，將粉餅刮起來之後，倒進小罐的嬰兒油裡面，然後把嬰兒油搖一搖，讓粉狀可以徹底均勻地分散在油體裡面，可以拿來塗抹在胸前、肩頸的位置，不管是派對季或是去海灘，都可以輕鬆達到完美閃亮的膚況。

＃護手膜

護手霜對於很多人來說，滋潤度已經稍嫌不夠，這時就可以使用護手霜，再塗抹一點嬰兒油，並且使用手套將雙手套起來，等待30分鐘再清潔掉，就可以擁有一雙絕美的嫩手，不需要去花大錢買手膜就可以完成護手秘訣。

＃當作髮油使用

當手邊沒有髮油的時候，嬰兒油就是妳最好的護髮工具，可以使用一點點，在雙手推開之後，塗抹在髮尾的位置，打造出細緻絲滑的髮絲，切記不要一次使用太多，以免無法吸收；當然也可以在洗髮前，護髮的時候加入嬰兒油，跟髮膜攪拌均勻，用塑膠袋裝起頭髮，等待30分鐘再清洗乾淨即可。

＃溶出粉刺

使用嬰兒油塗抹在鼻頭的位置，並且畫圓按摩，接著使用粉刺棒推抹，將粉刺溶出，就可以讓鼻頭看起來乾淨清爽。

＃嬰兒油當身體油使用

像是雙腿、雙手臂很容易浮腫，這時就可以透過按摩來加強排出多餘的水分，可以搭配嬰兒油塗抹在需要按摩的地方，接著使用按摩棒或是滾輪，推抹身體需要按摩的部位，就可以達到排出水分的效果，還可以滋潤肌膚，好用又便宜。