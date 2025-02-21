ITZY隊長Yeji優雅造型超仙！升格Roger Vivier代言人穿方扣鞋露長腿

記者鮑璿安 ／台北報導

韓人氣女團ITZY隊長Yeji（黃禮志）擁有高人氣，更是隊內首名發行個人專輯的成員，而她在時尚圈的表現同樣亮眼，鞋履品牌Roger Vivier宣佈她正式成為品牌代言人，並曬出Yeji的形象照，身穿標誌性方扣鞋，流露與舞台上截然不同的女人味。





▲Yeji正式成為Roger Vivier品牌代言人 。（圖／品牌提供）

Yeji正式成為Roger Vivier品牌代言人，這一消息讓不少人驚喜，全新畫面中，她身穿優雅簡單的黑色背心裙裝，輕鬆側坐在地，配上Belle Vivier新款手袋系列，腳踩的鞋履則來自品牌標誌性經典Belle Vivier Trompette跟鞋，迷人低調的方扣散發著女神光彩。而Yeji的時尚表現力也深深擄獲粉絲，眼神間散發電力。

▲Yeji 2023年也曾經飛來台灣參加時尚活動 。（圖／品牌提供）

Yeji是韓國人氣女子組合ITZY的隊長，自2019年出道後擁有大批粉絲支持，2023年她也曾經飛來台灣參加時尚活動，出席Tory Burch 「T Monogram Black After Dark」 黑夜快閃活動，演繹淺花岩色Robinson漆皮兩用肩背包，成為穿搭的亮點配件，風格多變完全不受局限。